Jefferson Farfán sabe en carne propia lo que duele una lesión de rodilla, nadie se lo va a contar, es por eso que este fin de semana la ‘Foquita′ se solidarizó con su amigo Yako Eskenazi quien este sábado fue operado de una complicación más preocupante que la del jugador de Club Alianza Lima.

El exjugador de Once Machos y Sport Boys, escribió en su cuenta de Instagram que estaba ingresando a sala de operaciones producto de una grave lesión en su rodilla izquierda la misma que ha dejado a Jefferson Farfán fuera de los planes de Club Alianza Lima y la selección ” Ya no tengo menisco externo, casi no me queda cartílago y tengo el ligamento cruzado anterior roto al 70%, así que no quedaba otra ”, contó el conductor de ‘En esta cocina mando yo’.

La reacción de la ‘Foquita’, goleador de Alianza Lima no se hizo esperar y le brindó todo su apoyo. “Con todo, mi bro (hermano) @yacoturco” , compartió en la publicación de su gran amigo que superó los 900 mil likes.

Jefferson Farfán le dedicó un mesaje a su amigo de toda la vida (Foto: @yacoturko)

André Carrillo también se sumó a saludos para Yako Eskenazi

Pero el goleador de Club Alianza Lima no fue el único jugador que se mostró solidario con la situación del esposo de Natalie Vértiz pues también reaccionaron el lateral de Club Sport Boys, Rodrigo Cuba, y el goleador del Al-Hilal, André Carrillo.

También reaccionaron Johanna San Miguel, Mario Hart, Ignacio Baladán y los actores Melania Urbina y Paul Martin.

Jefferson Farfán tentado con Lamborghini de Georgina Rodríguez

Esta semana también, el referente de Club Alianza Lima le dio una cachetada a la realidad que vive el Perú y estaría dispuesto a renovar su lujoso Maserati para movilizarse a Matute, Videna y el Colegio la Inmaculada, en un lujoso super auto como el que conduce Georgina Rodríguez la pareja de Cristiano Ronaldo.

Los miles de seguidores se impresionaron al ver la stories de la ‘Foquita’ donde compartía el Lamborghini Huracán Spyder un auto que supera los 100 kilómetros por hora en 3.5 segundos y alcanza la velocidad de 350 km/h., unas prestaciones que hacen que su cotización en el mercado sea de 240 mil euros.

