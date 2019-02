Jefferson Farfán fue consultado sobre qué hubiera sido si no se convertía en futbolista: "Choro", contestó la 'Foquita'

Durante una entrevista con 'La Banca' de Jesús Alzamora, Jefferson Farfán confesó que si no hubiera sido futbolista, hubiera sido "choro", además de hablar sobre temas de fútbol y otros aspectos personales.



Jefferson Farfán, jugador de la selección peruana y del Lokomotiv de Rusia, contó en una amena entrevista con Jesús Alzamora qué hubiera sido si no se dedicaba al fútbol



"Choro. Estaría en la esquina con 'Mandingo'. Ajustando a la gente, en el Nacional repartiendo entradas", contestó Jefferson Farfán, entre risas.



Asimismo, Jefferson Farfán indicó que si bien el fútbol es su pasión, también se siente muy atraído por los autos. Y que no incursionaría en la política cuando se retire del fútbol.



"Me encantan los autos. No me veo haciendo política, pero creo que me inclinaría por los carros. Me encantan", apuntó Jefferson Farfán.