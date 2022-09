La situación de Jefferson Farfán se ha vuelvo una verdadera preocupación para los hinchas de Alianza Lima que esta mañana conocieron los riesgos a los estaría expuesto la ‘Foquita’, según la versión del doctor Luis Cotillo, especialista en medicina deportiva, quien cuestionó la presencia del goleador en el clásico.

MIRA TANBIÉN: Reynoso entrega primera lista de convocados con estas sorpresas

El especialista fue invitado al noticiero Buenos Días Perú, donde Omar Ruiz de Somocurcio le preguntó sobre el preocupante estado del jugador al salir del campo de juego. “Lo que he visto es que el jugador Farfán ha salido rengueando eso a mí me llama la atención, porque no sé cómo ha salido el pase de alta médica. Los que estamos en fútbol sabemos que no hay una alta médica para diez minutos ”, señaló el traumatólogo deportivo.

La presentadora del noticiero matutino Claudia Chiroque lo puso en el lugar de medico de Alianza Lima. “ Si yo fuese médico del club, no se la hubiera dado el alta ”, dijo categórico y cuestionó el trabajo precompetitivo antes de su debut en la Liga1. “ Está haciendo fortalecimiento con ligas, pero la verdad no le encuentro sentido a eso. En el fútbol el jugador está o no, a mí me parece una imprudencia ”, argumento.

Médico informa riesgo que corre Jefferson Farfán (Video: BDP)

Dr Cotillo sobre Farfan: “El hueco del cartílago se hace más grande”

El doctor Luis Cotillo le mostró a Jefferson Farfán una salida a su problema, pero también explicó los riesgos de no hacerlo. “ Habría que rellenar con más implante de cartílago y el único que lo puede hacer es el doctor Ramón Cugat que lo operó en el 2019. La recuperación sería de un año y medio, calculo, por todo lo que se ha visto ”, expresó.

“Qué pasa si no se opera, vamos a la contra. El hueco (del cartílago) va a seguir desprendiendose, esto produce unas partículas como si tuviera piedritas en el zapato y por eso hacen la famosa limpieza (de rodilla), sacan, sacan… pero hace crecer más el hueco. A la larga, calculando que tenga una artrosis de tipo tres, llegas a la cuatro y te vas ‘a la prótesis’, eso la gente lo debe saber ”, contó conpreocupación el médico deportólogo.

Pamela Acosta, conductora de Buenos Días Perú, preguntó sobre la ‘calidad de vida’ que podría tener si no se somete a la operación “ No la va a tener, porque el dolor va a ser muy intenso, no va a haber pastillita, ni frotación, ni terapia que lo calme ”, finalizó el galeno quien a inicios de años recomendó al jugador que se someta a un reimplante de cartílago para extender su carrera deportiva.

TE PUEDE INTERESAR