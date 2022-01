El presente de Jefferson Farfán aparece como una gran interrogante para todos los hinchas de la selección peruana, excepto para el periodista deportivo Alan Díez, quien dejó claro el panorama actual del jugador y las razones por las que Ricardo Gareca lo ha dejado fuera de sus planes para chocar con Colombia y Ecuador.

“Hoy por hoy, Jefferson Farfán no es ni siquiera pieza de recambio, hoy por hoy, si no juega. No ha hecho práctica de fútbol. Lo ha dicho Ricardo Gareca, no lo ha dicho el israelita, no ha hecho fútbol. No está al ciento por cieno, el año pasado tampoco. Estos partidos son importantes, necesitamos todos a cien, no a vente, ni a cuarenta, todos a cien”, dijo el periodista de RPP conductor del programa ‘Fútbol como cancha’

El hombre de prensa apuntó que en el último duelo con la ‘Blanquirroja’ el jugador mostró una actitud preocupante dentro del campo. “El año pasado, al menos entraba en Alianza Lima faltando 25 minutos, en la selección peruana faltando 20, que no haya hecho practica con la selección eso es determinante. Frente a Venezuela en el último partido, viendo la repetición, estuvo frente a dos jugadores y Farfán no va tras el jugador, se queda parado. Entró mal y después que no haya hecho fútbol es la cereza de la torta”, señalo´.

Alan Diez aclaró el panorama de Jefferson Farfán en la selección (Video: Youtube)

Alan Diez: “Jefferson está lesionado, no esta para jugar fútbol”

Alan Diez no tuvo reparos en reconocer que el jugador estaba lesionado, ante la pregunta de sus compañeros sobre su ausencia. “Está lesionado igual que (Paolo) Guerrero, no están ahorita para jugar al fútbol. Están en una vía de recuperación, hoy no pueden jugar fútbol”, apuntó.

Ricardo Gareca compartió el viernes la lista de convocados para la próxima fecha doble de Eliminatorias Qatar 2022 y habría excluido a la ‘Foquita’ de esta nómina por una complicación en su rodilla izquierda, de la que prefirió no comentar durante la conferencia de prensa y dejó esta responsabilidad, más adelante en en manos del médico del club, doctor Julio Segura.

“Lo que puedo decir es que Jefferson tiene que ver que está tratando de recuperarse y ponerse bien. eso no le ha permitido jugar y hacer una práctica de fútbol ante esa situación hemos preferido tener jugadores con continuidad, que lleguen bien físicamente y futbolísticamente”, dijo sin querer ahondar en su tema médico.

Alan Diez: “Gareca está dolido con Raúl Riudíaz”

El periodista radial también comentó la actitud de Ricardo Gareca de sacar a Raúl Ruidíaz de la lista de convocados. “Gareca ha sido políticamente correcto, pero es un ser humano normal como todos, no es un robot y está dolido. Esta dolido porque Ruidíaz priorizó sus vacaciones y no los dos amistosos y dijo: ‘Quién fue tu pararayos en el momento que todo el mundo te golpeaba y te criticaba, no fui yo el que te bancó’. Estoy imaginando, pero Gareca es muy político”, reconoció.