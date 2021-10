Horacio Baldessari nos atiende el teléfono, mientras le quita la envoltura a una cajetilla de cigarrillos. La ‘Pepa’ ya vive lo que será la gran final de la Liga 1 entre Alianza Lima y Sporting Cristal a disputarse en noviembre y reconoce que la jerarquía de Jefferson Farfán de cara a los dos partidos más importantes de la temporada .

¿Pepa, ya sientes esos nervios de la final?

Nervios no ‘Fierita’, ansiedad sí por esperar que este buen momento se sostenga hasta la final.

¿Te gustó la campaña de Alianza Lima?

Yo resalté lo de Carlos Bustos y la forma como reconstruyó este Alianza Lima, pero siempre hay alguien que empieza a estudiarte y estudiarte, para saber dónde empieza a formarse la ‘macana’.

“Cristal está un par de escalones arriba”

¿Roberto Mosquera ya le descubrió el truco al mago?

Ha desnudado un poco las partes vulnerables que puede tener Alianza Lima. Igual, no creo que el partido del domingo pasado sea el reflejo de lo que será la final. No lo creo, pero sí veo a Sporting Cristal un par de escalones más arriba.

¿Qué no tendría que repetir Alianza Lima en la final?

Alianza puso un equipo demasiado largo, si tú a Sporting Cristal le regalas la pelota y le das espacios, definitivamente te van a vacunar.

¿Te preocupa el desastre que puede hacer la ‘Foquita’ en esos 30 minutos que tendrá en cada partido?

Qué pasó con la ‘Foquita’ que el domingo no estuvo en el partido. ¿Lo guardaron pensando que Cristal le podía hacerle daño? Pensaron que iban a salir a pegarle. No sé.

La ‘Foquita’ va a ser el gran dolor de cabeza para Mosquera

Conta la selección argentina demostró que está para arrancar, pero es cuerpito está acostumbrado a 30, 35 o 45 minutos. Estos partidos le venían bien para agarrar ritmo, porque en las finales el ritmo es más intenso y en 15 minutos le va a entrar el ahogo. Después de 5 minutos volverá a ahogarse. Créemelo.

“Es un error guardar a la ‘Foquita’ para la final”

¿Es un error guardar a Jefferson Farfán pensando en la final?

Para mí, sí es un error guardarlo. Que me perdone Carlos Bustos que me estoy metiendo en su terreno, pero solo estoy contestando lo que me preguntaste.

Encima el goleador está de cumpleaños esta semana...

Nooo. El búnker que dicen que tiene la ‘Foquita’ se lo selló con acero. Ni a recoger los diarios lo dejo salir ja, ja, ja. No creo que la ‘Foca’ se mande la cag...

Aunque en Sporting Cristal están esperando que festeje ¿no?

Mira, yo como hincha de Cristal si quiere festejar, lo acompaño y le hago tomar toda la cerveza de Lima ja, ja, ja.

¿Te pican los pies por jugar, ‘Fierita’?

Me van a operar las várices mañana, así que ya le dije a Roberto Mosquera que no me puede convocar ja, ja, ja.

¿Tuviste muchos clásicos con Alianza Lima?

No. Por el contrario, soy agradecido de la gente de Alianza Lima. Yo iba a Matute a ver los partidos y nunca un hincha me ha gritado “Pavo conche...”. Jamás, siempre me han saludado “Hola ‘Pepa’, hola ‘Fierita’...”. Dentro de la cancha nunca tuvimos partidos tan de final con Alianza Lima, esos siempre fueron con la ‘U’.

En los noventa se abrió la grieta ¿no?

Creo que la vez que nos incendiario el bus, quedó un precedente ahí. Esto hizo que en adelante cada partido entre Sporting Cristal y Universitario se convirtiera en un clásico.

“Wilmar Valencia me asustó en un Alianza-Cristal”

¿Zaguero que más te castigó en Alianza Lima?

Wilmar Valencia. Habíamos jugado juntos en el Blooming de Bolivia y en un Cristal- Alianza me dice: ‘Pepa’ ni te aparezcas por este lado porque me voy a olvidar que te conozco. Me puso una cara de perro que me asustó el hijo de p... Se olvidó que era mi amigo ja, ja, ja.

‘Bam bam’ solo tiene cara de malo, pero muchos reconocen que es muy buena persona

Olvídate, es una excelente persona, solo que es muy renegón, como Franco Navarro.

¿Es tan renegón el ‘Pepón’?

Un día un preparador físico le dijo: “Tú haces llorar hasta un muerto de lo renegón que eres”. Es muy renegón hasta el pelo se le está cayendo por renegar, pelado va a terminar. Ya hablando en serio, todo lo que tiene de renegón, lo tiene de buena persona y profesional.

Gracias ‘Pepa’ un abrazo hablamos después de la primera final

Gracias a ustedes muchachos. Esperemos ver un gran partido, que nos regalen una gran final con estos dos equipazos.