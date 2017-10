Jefferson Farfán cumplió 33 años: Mira su emotivo e insólito 'autosaludo'

Jefferson Farfán cumplió 33 años y lo celebró en Rusia con un mensaje en su cuenta de Instagram antes que termine el día de su onomástico.



El atacante del Lokomotiv de Moscú, Jefferson Farfán, se adelantó a los saludos de sus amigos, familiares y compañeros en Perú (por la diferencia horaria), y publicó un emotivo mensaje en su red social. Una especie de 'autosaludo'.



"Gracias a todos por los lindos mensajes. Les deseo lo mejor del mundo. Solo me queda agradecer a Dios por todo lo que me brindó hasta el día de hoy. Seguiré luchando para seguir cumpliendo mis sueños", citó Jefferson Fafán en su cuenta de Instagram.



Pero Jefferson Farfán también se acordó de su familia, pero con pesar. Sin duda, la 'Foquita' desde la lejana Rusia extraña a sus hijos y su madre. "Esta fecha me hubiese encantado estar con mis hijos y mi madre, pero es parte del trabajo. Ya habrá momentos para estar con ellos, los amo con todas mis fuerzas. Sé que desde allá siempre están dándome sus mejores vibras para seguir luchando por mis objetivos los adoro familia. #jfdiaespecial #feliz #graciasporsucariño #amomifamilia #jf8 #33años #chocolateviejo #graciaspormitortaprimotop", escribió la Foquita.

"Gracias a todos por los lindos mensajes y por todas sus muestras de cariño. Les agradezco de todo corazón. JF8", fue el mensaje de Jefferson Farfán en la imagen con la torta y decoración por su cumpleaños.



Jefferson Farfán jugará ante Zenit por la Liga, Sheriff por Europa League y CSKA de Moscú (por la Liga), antes de unirse a la selección peruana con miras al partido de repechaje entre Perú y Nueva Zelanda por un cupo a Rusia 2018.

