Luis Guadalupe está llevando toda su fe hasta Qatar, para acompañar a la selección peruana en su momento más importante, pero antes empezar su ruta siguiendo a la ‘Blanquirroja’ tuvo una interesante charla con Jesús Alzamora a quien le reveló, como nunca antes, la verdadera razón de su alejamiento de su sobrino Jefferson Farfán.

Cuando todos pensaban que la razón de la distancia se debía a nombres como Yahaira Plasencia o Melissa Klug como las responsables de ese alejamiento, el exjugador aclaró el tema. “Muchos pensaron que era por la chica con la que estaba. Mucha gente piensa que todos los que está con Jefferson es porque Jefferson les da pla… los ayuda y si yo habló es porque seguro ‘ya me cerró el caño’ y no es así ”, aclaró.

El tono de la voz de ‘Cuto’ cambió y se puso más serio. “La gente no entiende que no es así. Yo soy su tío y él tiene que aprender a respetar. Yo no voy a permitir que me falten el respeto. Hay situaciones que pasan que uno tiene que encararlas, no es que ya pasó. Encara la situación, como tiene que ser, y una vez que encaramos la situación digo: ven dame un abrazo , acá no pasó nada”, apuntó para elporgrama ‘La Banca’.

Cuto sobre Jefferson Farfán: “Hubo un daño emocional”

‘Cuto’ Guadalupe fue al meollo del asuntó y reveló lo que sucedió en la interna de su familia. “Yo hablo para que la gente sepa, f ue una situación que pasó a nivel familiar, donde hubo daño emocional y ahí esta mi madre, mientras pase algo así, las personas tienen que aprender a pedir perdón, pero no por teléfono, no mandando a alguien. Siéntate míralo a los ojos y sincérate. Eso es lo más lindo de la vida ”, reveló.

El exfutbolista reconoció que muchos se confunden al estar cerca de la ‘Foquita’ y solo buscan darle la razón. “La gente confunde las cosas, está acostumbrada a pasar la franela. ‘Si tú tienes la razón’, dicen y ni siquiera saben. Si yo hago un debate, la gente entenderá mis motivos y va a decir: Ah esto era. Pero son cosas internas de familia y la gente puede tener su punto de vista”, dijo punzante.

Cuto Guadalupe sobre Jefferson Farfán: “La familia lo extraña”

Pese a las diferencias, Luis Guadalupe está convencido que el cariño y la sangre triunfara por encima de los rencores. “ La familia lo extraña, ah. Él es muy especial… cuando yo lo veo hablar en la televisión, lo miro y para mí es como si fuera un hijo. Él es muy tímido ”, dijo con esperanza.

El exzaguero de Universtario y Juan Aurich asegura que esta nueva ola de de popularidad no lo hace perder la brújula. “Yo soy como me ves, sano. Ya picadito las cosas fluyen, pero la gente cuando me conoce me dice: Cuto nunca cambies. Tu humildad no la cambies, cuando voy por el mercado Sáenz Peña, a comer mi pan con chicharrón, o tomo mi emoliente. Ahora estoy más con el pueblo. Me dicen: ¡Cuto, Salud! Y ahora digo ‘poquito, no más, suave’”, expresó el jugador sobre su momento tras dejar el fútbol.