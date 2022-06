Cuto Guadalupe se sentó en ‘La Banca’ de Jesús Alzamora y conversó sobre la lejana relación que tiene con su sobrino Jefferson Farfán. Pese a que es hermano de Doña ‘Charo’, el exfutbolista se mantiene alejado de ‘La Foquita’, pero se mostró optimista que lo entrevistará en el programa ‘La Fe de Cuto’ de Trome.

“ Yo digo que Dios sabe en qué momento se dará ese encuentro, mucha gente ni se imagina. Ni sabe la admiración que la familia siente hacia él . El cariño, el amor porque tú sabes que la familia es lo más importante en la vida, sé que ese momento está más cerca (entrevistarlo) porque de parte mía siempre va a haber la disposición”, puntualizó.

En esa línea, el Cuto Guadalupe ‘abrió' su corazón y confesó que cuando ha estado junto a Farfán las cosas han sido diferentes, pues se respira un ambiente puro y sincero al saber que no está con él por interés o por algo a cambio.

“ Muchos pensaron que era por la chica con la que estaba, pero no . La gente piensa que todos los que están con Jefferson es porque él los ayuda, y si yo hablo es porque seguro ya me cerró el caño. La gente no entiende porque no es así, yo soy su tío y él tiene que aprender a respetar, yo no voy a permitir que me falten el respeto y hay situaciones que uno tiene que encarar la situación no es que ya pasó, no, encara como tiene que ser y una vez que se encaró, ven para acá, dame un abrazo, me entiendes, acá no pasó nada”, precisó.

LA RAZÓN DEL ALEJAMIENTO ENTRE EL CUTO Y FARFÁN

El ‘Cuto’ Guadalupe dejó entrever que el distanciamiento con su sobrino Jefferson Farfán son por problemas familiares que tuvieron, sin embargo, evitó entrar en detalles.

“Son cosas internas que es en familia, yo hablo porque se me da la gana, para que la gente sepa cómo es la cosa, no es porque él me haya faltado el respeto de una forma, no. Es una situación que pasó familiar, donde hubo daño emocional y ahí está mi madre. Entonces, mientras pase algo así, las personas tienen que aprender a pedir perdón, pero no por teléfono, no mandar a alguien , sino siéntate y mírale a los ojos y sincérate”, remarcó.