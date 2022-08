Jefferson Farfán volvió a darle una mala noticias a los hinchas de Alianza Lima que se hacían las ilusiones de ver al goleador, al ‘10 de la calle’, hacer su esperado regreso jugando algunos minutos en el clásico ante Universitario de Deportes por la fecha 10 de la fase 2 de la Liga1.

La periodista Andrea Closa, de Radio RPP, confirmó que el goleador que fuera determinante en la recta final del título 2021 no volvería como se había especulado para el partido más importante del año, tras consultar fuentes internas en el club. “ Podemos decir que Jefferson Farfán no está en condiciones de ser tomado en cuenta para este partido ante Universitario, no ha entrenado a la par con el equipo y solo hace trabajos de rehabilitación ”, dijo la comunicadora en la sección ‘La Ronda’.

Los conductores del programa ‘Fútbol Como Cancha’, Alán Diez y Jesús Arias se mostraron también alertados por la situación del goleador y consultaron sobre un posible regreso este 2022. “ Eso es lo que nos han podido informar sobre lo que podría pasar en el clásico, y sobre lo que preguntan ustedes, lo veo un poco complicado ”, respondió la periodista sobre uno de los fichajes más caros en la historia de Alianza Lima.

Jefferson Farfán sonríe con la cercanía de su regreso a la Liga1 (foto: @clubALoficial)

¿Jefferson Farfán volvería a jugar en la temporada 2022?

La situación de Jefferson Farfán se ha vuelto más complicada del cuadro que presentó en el 2021 cuando fichó por el cuadro blanquiazul como la gran esperanza victoriana. Según fuentes en el departamento medico de Alianza Lima, la condritis (desgaste de cartílago) en la rodilla izquierda de la ‘Foquita’ habría ingresado aún cuadro mucho más severo, por lo que los diferentes tratamientos no han logrado controlar la inflamación de la articulación .

Carlos Bustos quien ha demostrado una paciencia budista con el ‘número 10′ tampoco tiene información de un plazo para contar el delantero que suma 9 meses sin entrenar con el resto de sus compañeros o participar de un partido de práctica. El pronóstico desde Matute es que el jugador seguirá haciendo su rehabilitación hasta que finalice su contrato y que solo una nueva cirugía (implante de cartílago) podría revertir su crónica lesión.

Gonzalo Nuñez le pide a Jefferson Farfán no engañe más (Video: @erick&gonzalo)

Gonzalo Núñez a Foquita: “No engañes más a la gente”

Por su parte Gonzalo Núñez, fue un paso más allá sobre el tema y exhortó del jugador victoriano, quien envía mensaje de Instagram sobre el esfuerzo de su rehabilitación y comparte imágenes de su trabajo en el gimnasio, a no alimentar las expectativas de los hinchas sobre su vuelta a las canchas con Alianza Lima.

“ Él no quiere resignar nada. Quiere hacer pensar a la gente de que todavía puede jugar. Ya no puede jugar ya. ¡No engañes! (Jefferson Farfán) ya se retiró ”, dijo categórico el popular ‘Castor’ en el programa de YouTube ‘Erick & Gonzalo’.