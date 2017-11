Jefferson Farfán se pronuncia sobre agresión de sujeto cuando manejaba su auto [VIDEO]

Jefferson Farfán se defiende. Un video se viene viralizando en redes sociales en donde un sujeto intenta agredir al futbolista cuando se encontraba saludando a hinchas peruanos. Todo sucedió en el distrito de Barranco.

Jefferson Farfán se encontraba manejando su auto y bajó la luna para poder saludar a todos mientras estaba detenido por el tráfico. En ese momento, se ve cuando una persona se acerca a su auto y mete su cuerpo para lanzarle un puñete al futbolista.

En otro video, se ve cómo Jefferson Farfán se baja del auto para defenderse del sujeto que intentó golpearlo. Los agentes de seguridad se acercaron para separar al futbolista. Según los comentarios en redes sociales, la 'Foquita' actuó en defensa personal.

Por este motivo, Jefferson Farfán se comunicó con Amor Amor Amor para aclarar lo sucedido. El 10 de la selección contó que efectivamente el sujeto se acercó a agredirlo y no entendía por qué razón había pasado todo esto.

Jefferson Farfán y sus declaraciones

"Siempre hay gente desadaptada que se cruza en el camino que malogran el momento tan feliz que uno pasa. Fue algo tan simple. Qué increíble. Yo pasaba por la Peña del Carajo y había tráfico. La gente se aglomera a saludarme y metían la mano por la ventana para darme la mano", contó Jefferson Farfán.

"Un chico viene por atrás y me mete un puñete. No entendía por qué si todos supuestamente están felices por el momento, por la alegría que se le ha dado al país y todo. Mi reacción en el momento quizá fue mala. Quiero pedir disculpas a todo el Perú por mi reacción, pero de la nada que me metan un puñete, reaccioné de esa manera", indicó Jefferson Farfán en Amor Amor Amor.

"Yo jamás soy de pelear o mecharme con nadie. He estado pasando en mi carro saludando a todo el mundo. Había tráfico en el lugar y la gente que me saludaba y yo les correspondía el saludo y viene este chico que me agarra desprevenido. Me mete un puñete de la nada y se va como que escondiéndose. Por eso me he bajado del carro y lo he correteado", expresó Jefferson Farfán.



