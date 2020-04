El delantero Jefferson Farfán usó sus redes sociales para explicar en qué contexto se dieron sus declaraciones sobre ‘desacuerdo’ con reducción de sueldo por parte de su club, el Lokomotiv de Rusia.

“Lamentablemente se ha mal interpretado un comentario que hice en son de broma con mi amigo de siempre, Roberto Guizasola, vía chat en vivo que hicimos”, arrancó Jefferson Farfán en un comunicado.

“Quiero aclarar que era parte de una broma y que acepto el acuerdo al que hemos llegado todos mis compañeros del club”, agregó el seleccionado nacional.

“En épocas difíciles es cuando más se debe resaltar nuestra solidaridad y compresión con los demás y por ello apoyo a mi club más que nunca”, cerró Jefferson Farfán.

Jefferson Farfán en Facebook

LAS DECLARACIONES DE JEFFERSON FARFÁN EN INSTAGRAM

“Me han hecho un descuento. Me mandaron un papel en ruso todavía... lo rompí, porque no entendí nada. Me han querido cag... para descontarme el 40%”.

“Está bien hue... que se jueguen con todo, menos con mi ‘candela’”.