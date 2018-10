Jefferson Farfán desconvocado para amistosos de la selección peruana por esta razón

Jefferson Farfán fue desconvocado por Ricardo Gareca y no estará en los amistosos de la selección peruana en tierras norteamericanas. 'Bicolor' se medirá con Chile (12 de octubre) y Estados Unidos (16 de octubre) por fecha FIFA.



A través de un comunicado en sus redes sociales, la selección peruana peruana anunció esta triste noticia para el hincha y Jefferson Farfán. ¿La razón? Una lesión de la que no se pudo recuperar a tiempo.



"Jefferson Farfán sufre una lesión que no le permitirá participar de la convocatoria para los partidos amistosos frente a Chile y Estados Unidos", se lee.

Cabe resaltar que Ricardo Gareca no llamará a ningún jugador para reemplazar a Jefferson Farfán, algo que sí hizo con la lesión de Miguel Araujo, llamando a Alexander Callens.