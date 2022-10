El segundo regreso de Jefferson Farfán a la Liga1 ante Binacional entusiasmó a los hinchas de Alianza Lima que esperaban ver a La ‘Foquita’ muchos más minutos y sueñan con un retiro al mejor estilo de Claudio Pizarro. Sin embargo, el delegado del club blanquiazul, Tito Ordóñez, avizora un futuro distinto para del ‘10 de la calle’ en La Victoria y su continuidad para la temporada 2023.

El delegado que ha sido testigo de los inicios de la ‘Foquita’ en el cuadro blanquiazul, mostró su empatía con el sacrificio del jugador diariamente para superar la lesión que le impide jugar un partido completo con Alianza Lima como lo hizo en el 2021.

Consultado por el programa ‘Campeonísimo’ el dirigente no dudó en expresar su opinión sobre el goleador. “ (Jefferson) Para tener esa carrera, juega desde los 4 o 5 años. Entonces, estás jugando 35 años de tu vida todos los fines de semana y solo piensas en el fútbol y cortar eso es totalmente dificilísimo ”, dijo reflejando el momento emocional del jugador.

Delagado de Alianza Lima habla sobre continuidad de Jefferson Farfán (Video: Campoenísimo)

Cuando muchos hinchas y el mismo Fondo Blanquiazul no agota el sueño de ver Jefferson Farfán despedirse en el 2023 junto a Paolo Guerrero, el delegado de Alianza Lima tuvo una visión mucho más realista de la situación. “ Mira, desde la lejanía, pienso que es este año (el último), porque tiene una situación muy especial. Él tiene que pensar en la persona, Jefferson Farfán Guadalupe, que pronto va a cumplir 40 años y esa rodilla no es justo que la siga exigiendo ”, expresó el directivo.

Lo más preocupante llegó después cuando se proyectó hacía el 2023. “ Con 40 años es absolutamente joven y tiene que estar entero para su vida . Sí, me parece que es una situación absolutamente personal, pero a la distancia, no me da la impresión que él quiera continuar, por todo lo que le ha pasado este año, el sufrimiento y sacrifico que ha tenido ”, comentó Ordoñez ara la sorpresa del panel.

Para el dirigente Jefferson Farfán esperaría conseguir el esperado ‘Bicampeonato’ para anunciar su retiro por la puerta grande, sin embargo, otras versiones aseguran que el jugador extendería su contrato hasta junio del 2023 para tener la posibilidad de preparar su retiro a final del próximo Torneo Apertura.

¿Cuándo vuelve a jugar Alianza Lima?

Alianza Lima cierra la fecha 18 del Torneo Clausura este martes 25 de octubre cuando visite a Ayacucho FC en el Estadio ciudad de Cumaná desde las 3 de la tarde. Los íntimos una vez más salen al campo sabiendo el resultado de Sporting Cristal su rival directo al título.

