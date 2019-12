Jefferson Farfán fue el invitado especial en el programa ‘Al Ángulo’ de Movistar Deportes, donde respondió divertido ‘ping pong’ que hizo reír a todos. El delantero nacional reveló quién era el administrador de Whatsapp de la selección peruana. Mira el video.

“Si no me equivoco... era (Christian) Ramos, pero ya no está”, respondió entre risas Jefferson Farfán, desatando locura en el set del programa deportivo de cable.

"Saludos para Ramos. Ya lo sacaron", continuó vacilando el delantero de Lokomotiv de Moscú al defensa de Universitario. Aquí las imágenes de la 'Foquita'.

Jefferson Farfán habla del Whatsapp de la selección (T)

Christian Ramos era titular indiscutible en la selección peruana hasta el Mundial Rusia 2018. Tras ello dejó de ser tomado en cuenta por Ricardo Gareca y no fue a la Copa América 2019.