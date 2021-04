Jefferson Farfán anotó en su debut con Alianza Lima, que logró su primera victoria en la Liga 1 tras 1-0 ante Deportivo Municipal en el Estadio Alberto Gallardo por la jornada 2 (pendiente) de Liga 1 2021. El delantero de 36 años se mostró emocionado en nota para GOLPERÚ post partido.

“Contento, sobre todo por el colectivo del equipo. Trabajamos mucho, más aún con el marcador en contra. Creo que dimos todo y somos justos ganadores”, señaló Jefferson Farfán.

“Todos saben que no juego hace buen tiempo. El equipo me ha recibido muy bien, me han hecho sentir como en casa. Somos una linda familia. Este es un tema de procesos, vamos a ir mejorando poco a poco”, acotó el exjugador de PSV y Schalke 04.

“Me siento cada vez mejor. Lo más importante es lo que uno da con el corazón. El gesto (en la celebración) fue para los hinchas y para mi familia. Antes del partido le dije a mi madre que iba a marcar”, cerró Jefferson Farfán.

Jefferson Farfán emocionado en Alianza Lima: "Le dije a mi madre que iba a marcar". (GOLPERÚ)

