VUELVE EL ‘CHOCOLATE’. Jefferson Farfán ha entusiasmado a todos los hinchas de Alianza Lima luego de ser incluido en el primer entrenamiento de la semana previo al clásico del fútbol peruano ante Universitario de Deportes en su esperado regreso a la Liga 1. ¡Mira el video!

La ‘Foquita’ compartió un video con sus seguidore desde las seis de la mañana con un desayuno importante antes de llegar hasta el Cultural Lima de Chorrillos. Los jugadores del equipo se vieron sorprendidos cuando Jefferson Farfán ingresó al campo de juego para formar parte de las prácticas grupales con sus compañeros.

Alianza Lima y su departamento de comunicaciones también alientan la posibilidad de que ‘La Foquita’ pueda regresar al campeonato algunos minutos ante el equipo de Carlos Compagniucci, este domingo en el marco de un estadio de Matute abarrotados de hinchas luego de confirmarse que las entradas para tres de las cuatro tribunas quedaron agitadas.

Jefferson Farfan entrenó Alianza Loima previo al clásico (Video: @club: @ALoficial)

“Carlos Bustos define suerte de Jefferson Farfán”

El periodista Carlos Alberto Navarro, en la misma línea, confirmó que hoy la presencia de Jefferson Farfán depende exclusivamente del entrenador argentino Carlos Bustos, debido a que el jugador recibió el alta médica del doctor Alejandro Mesarina, y solo quedaría en potestad del DT saber cuántos minutos jugaría Universitario de Deportes.

“ Estaba en un evento con Josepmir Ballón (Volante de Alianza Lima), que fue invitado a un nido, donde enseña mi hijita, para que vayamos a hablar de nuestras profesiones, en un momento muy simpático, cuando me llama ‘Drácula’ y me dice: ‘Todo depende de Bustos, que ‘ Jeffy’ juegue el domingo depende de él ”, contó el popular ‘Tigrillo’.

“ Qué me quiere decir esto, que el departamento médico ya le dio el visto bueno. Cuando llegué al canal mi reportero me lanza la misma información, ha no dije yo. Drácula más Drácula, es sangre ”, contó el periodista con su clásica cuota de humor.

MIRA TAMBIÉN: Hernán Barcos y su polémica reacción sobre posible regreso de Jefferson Farfán en el clásico

¿Hace cuánto no juega Jefferson Farfán en la Liga1?

Jefferson Farfán no juega desde noviembre del 2021 en la final que Alianza Lima ganó el título nacional a Sporting Cristal. después de las vacaciones de fin de año, el ‘10 de la calle’ no volvió a entrenar con el equipo de cara a un partido oficial en el 2022. este domingo el delantero podría hacer su reaparición después de nueve meses, la temporada más larga sin jugar por el exartillero de la selección peruana.

Carlos Bustos reconoce que Jefferson Farfán no se encuentra al ciento por ciento físicamente, esta condición limitaría los minutos que el jugador pudiera estar en el campo este domingo desde las 3:30 de la tarde en La Victoria. “La situación real sobre Jefferson Farfán es que todavía no está al cien por ciento como para poder contar con él, pero definitivamente apenas esté listo va a jugar”, contó a los micrófonos de Gol Perú.