Las renovaciones en Alianza Lima se han vuelto un tema más que ‘picante’ en La Victoria, y la continuidad de Jefferson Farfán como atacante del club para el 2023 fue cuestionada por Erick Osores y Richard de la Piedra panelistas de ‘Fútbol en América’ frente a la defensa del jugador que hizo Óscar del Portal.

“ Jefferson Farfán le da jerarquía al vestuario de Alianza Lima , no ha jugado casi, pero es un peso pesado que te da un poco más de luz, miras al costado y tienes en quien apoyarte . Ojo que no estoy hablando de lo futbolístico, poque eso no sería serio ”, dijo Erick Osores resaltando el valor del jugador fuera de la cancha.

Richard de la Piedra intervino y fue más categórico. “Esa es otra figura dentro del equipo. La pregunta es si Alianza necesita a Farfán futbolísticamente el próximo año. Alianza necesita un jugador de jerarquía para competir a nivel internacional. Siendo fríos: ¿Alianza Lima debe renovarle a Farfán para el próximo año? Para mí, no ”, sentenció y propuso que la ‘Foquita’ mantenga cerca del Comando Técnico de ‘Chicho’ Salas para el 2023.

Fútbol en América trata renovación de Jefferson Farfán (AméricaTV)

Erick Osores en medio de este dilema buscó la solución más salomónica. “Le doy valor a lo de Farfán al margen del juego, porque no ha jugado, no ha rendido. Es un tema complicado…, pero Alianza Lima no puede contratar un futbolista que juegue veinte minutos, no es serio, yo no lo haría, pero sí buscaría la forma que no se desligue del club ”, apuntó el conductor de ‘Fútbol en America’.

Como exjugador, Óscar del Portal, justificó la continuidad de la ‘Foquita’, aunque solo pueda jugar 20 mintos. “ Yo sí lo contrataría como jugador. Si Farfán, médicamente, puede jugar un año más. Sé que la gente me va a ir encima, seguramente, pero no contrataría a Farfán para que me juegue ‘noventa’ minutos . No soy dirigente, pero por las características que has nombrado tú (Osores), hay cosas que son más importantes en el vestuario que en el campo. Siendo parte del comando técnico no influye lo mismo que como jugador”, argumentó.

“Cada año Farfán juega menos, no desconozcas la realidad”

Esta propuesta fue desbaratada por Richard de la Piedra con una simple estadística. “ Hay que ver lo que necesita Alianza Lima , no Jefferson Farfán . Mira los números, cada año Farfán juega menos, no desconozcas la realidad, estás desconociendo la realidad ”, apuntó sobre el caso que más ateción tendrá en los próximos días, pues desde el Fondo Blanquiazul existe intención de renovar con el ‘10 de la Calle’ , pero no s ehan detallado las condiciones de esta posible renovacion.

