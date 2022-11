Jefferson Farfán fue uno de lo más felices durante las celebraciones del bicampeonato obtenido por Alianza Lima al vencer en Matute a FBC Melgar por 2-0. La ‘Foquita’ fue uno de los primeros en levantar el trofeo, transmitió en vivo desde el vestuario y vaciló a todos y cada uno de sus compañeros.

Sin embargo, su aporte no fue del mismo calibre que el del 2021 donde hizo goles clave. En esta temporada, la ‘Foquita’ solo jugó pocos minutos en un total de 3 partidos. Eso le importó poco al ‘10 de la calle’ que festejó con mucha euforia su quinto título nacional con camiseta blanquiazul.

No obstante, muchos hinchas de Universitario quisieron recordarle lo poco que jugó en este año y utilizaron su última publicación en Instagram para llenarla de comentarios. La ‘Foquita’ publicó una foto en la que se ve a todo el plantel campeón haciendo el ‘Succar Challenge’ y que acompañó con la frase: “No están preparados”.

Un avispado aficionado ‘crema’ le recriminó el hecho de haber jugado muy poco. “Mantequilla, si tú no has hecho nada, te la llevas fácil. ¿Cuántos partidos de 90 minutos has jugado?”, comentó el hincha.

Lo que este seguidor ‘merengue’ no esperaba es que el mismo Farfán se iba a encargar de contestarle con un mensaje que viene ganando más y más likes con cada minuto que pasa. Una respuesta en la que el delantero le tiró todos los galones encima.

“Mira, para dejarles en claro y no se olviden. Me fui 17 años a Europa y en 2 años he ganado los mismos títulos que ustedes en 20 años. Bájale un cambio, no vale picarse”, contestó la ‘Foquita’.

Jefferson Farfán 'troleó' a hincha de Universitario que lo criticó por sus pocos minutos en Alianza Lima. Foto: Captura.

Alianza Lima venció 2-0 a Melgar y se coronó campeón de la Liga 1

Alianza Lima se coronó campeó de la Liga 1 2022 al vencer 2-0 a Melgar en el estadio de Alejandro Villanueva. Los íntimos superaron a los ‘rojinegros’ con tantos de Yordy Vílchez y Pablo Lavandeira, completando un marcador global de 2-1. Es el primer título nacional de Guillermo Salas como director técnico.

Revive aquí el resumen de la final de la Liga 1 2022.

