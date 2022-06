La ausencia de Jefferson Farfán en los entrenamientos de Alianza Lima, cuando todo hacía indicar que estaría presente en el duelo ante Ayacucho FC, hizo que Alan Diez, periodista del programa ‘Fútbol como cancha’ fuera categórico con el presente de la ‘Foquita’ a quien prácticamente jubiló con un crudo comentario sobre su situación.

El conductor aprovechó el espacio donde se daba información sobre el cuadro blanquiazul para hacer una consulta sobre el goleador más esperado en Matute. “ ¿Dónde está Farfán, qué está haciendo Jefferson Farfán, está entrenando? ”, se preguntó el periodista sin encontrar respuestas entre sus compañeros de RPP.

“ Jefferson, para mí, es un exjugador. Él quiere jugar, hace su intento, pero quién se ha recuperado más rápido. Paolo Guerrero , que está en Brasil con dos opciones para jugar y Jefferson dónde está, cuando va a entrenar con Alianza Lima, cuándo va salir en la lista del club”, señaló el mordaz ante las protestas de sus compañeros en el estudio.

Alan Diez lanza durísima sentencia sobre Paolo Guerrero y Jefferson Farfán | VIDEO

‘Tanque’ Arias no pudo defender a Jefferson Farfán

Jesús ‘Tanque’ Árias replicó en defensa de la ‘Foquita’ y reconoció que a difenrencia de Paolo Guerrero, el otro ídolo blanquiazul, sí cuenta con un club. “ Jefferson tiene quipo, pero no juega. Para mí los dos ya no están en la selección, no los veo en el 2024 jugando la quinta fecha de las Eliminatorias para el próximo Mundial ”, reflexionó el periodista deportivo sobre la actualidad de Farfán en el equipo de Carlos Bustos.

Jefferson Farfán como respuesta los comentarios de miles de hinchas compartió en sus redes sociales una imagen de su entrenamiento vespertino en el estadio de Alianza Lima, sin la presencia de sus compañeros una muestra que clara que no solo no estará para el duelo de este fin de semana ante Ayacucho FC, sino que tampoco hay una fecha determinada para su regreso.

¿Carlos Bustos pidió reemplazo para Jefferson Farfán?

Trome.pe pudo confirmar con fuentes internas en Matute que Carlos Bustos, entrenador de los victoriano, ha pedido a la directiva una lista de refuerzos y entre ellos un delantero que pueda reemplazar a Jefferson Farfán, debido a que todavía no existe un plazo fijo para su regreso a las canchas.

Uno de los jugadores que llegaría a suplir ese desequilibrio en la ofensiva del club es el ecuatoriano Jefferson Montero, quien goza de la confianza de Carlos Bustos. El argentino lo ha pedido a la directiva victoriana para reforzar al equipo. El DT ha dirigido a ‘La Turbina’ (32 años) cuando estaba en Monarcas Morelia de México y necesita ese hombre de confianza en el vestuario blanquiazul.