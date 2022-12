Las noticias del alejamiento de Jefferson Farfán del primer equipo de Alianza Lima son cada vez más fuertes y desde el comando técnico encabezado por Guillermo Salas existe una resistencia por dejar ir al goleador al que consideran un aporte importante dentro de la campaña 2022, no dentro del campo, sino en su función como referente, es por esa razón que el técnico victoriano habría pedido que ‘La Foquita’ no se desligue del platel para la campaña 2023.

El popular ‘Chicho’ reconoce que el ‘10 de la Calle’ significó un aporte emocional para los jugadores más jóvenes en este 2022 y conseguir el ‘Bicampeonato’. Fuentes de Trome en Matute informaron de desde el ‘Fondo Blanquiazul’ también existe la intención que Jefferson Farfán siga ligado al pantel, pero desde otro lugar. El goleador sería el nuevo nexo entre la administración de Alianza Lima y el equipo que este año tiene dos objetivos importantes como la Copa Libertadores y la Liga1.

La inversión en el presupuesto de Alianza Lima se incrementó aproximadamente en un 40 por ciento, debido a los ingresos del club en el 2022 y es por ello que no se dejará ni un detalle suelto en esta campaña donde el primer objetivo es superar la fase de grupos de la Copa Libertadores y la segundo alcanzar el ansiado ‘Tricampeonato’ y con Jefferson Farfán siendo parte de esta campaña.

Jefferson Farfán va por Tricapeonato con Alianza LIma (Foto: Liga1)

Jefferson Farfán tendría inolvidable partido de despedida

El Fondo Blanquiazul tiene planificado que Jefferson Farfán empiece una carrera en gestión deportiva y para ello apostaría por la capacitación del jugador y una gira por los principales clubes de Europa donde estaría incluido PSV Eindhoven y Schalke 04, equipos donde el jugador es recordado y tiene las puertas abiertas.

A esto se suma el partido de despedida del jugador victoriano que se daría a mitad de año en un evento sin precedentes en el estadio de Matute y que convocaría a la figuras internacionales y jugadores referentes de Alianza Lima y la selección peruana, entre ellos Paolo Guerrero y Gianluca Lapadula.

El abrazo de Guillermo Salas con Jefferson Farfán y Cristian Benavente. (Video: Gol Perú)

‘Zorrito’ Aguirre sí se desligó de Alianza Lima

Una situación distinta es la que sucedió con Wilmer Aguirre, quien se desligo del club este fin de semana, pero el delantero está dispuesto a seguir jugando por lo que dedicó algunas palabras al club de sus amores.

“ El año 2021 volví al club en su momento más duro, y la verdad, me sentí el hombre más feliz de la tierra por el solo hecho de volver a mi casa, algo que he querido siempre, porque Alianza es mi vida, es mi historia. Con mis compañeros salimos adelante estos dos últimos años y fuimos bicampeones. Me considero un afortunado porque estuve en esta etapa del club que se inundó de alegría ”, compartió el ‘Zorrito’ desde su cuenta de Instagram.

“ Ahora me toca decir adiós. No voy a seguir en el club, pero mi carrera no ha terminado. Muchas gracias Alianza por todo lo que me diste y perdón por tan poco ”, concluyó el goleador que levantó seis título con los íntimos.