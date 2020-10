Jefferson Farfán estuvo en el programa ‘Al Ángulo’ para hablar de su presente en el fútbol. El delantero, que toma con calma la elección de un equipo para el 2021, explicó por qué no jugaría en la liga argentina. ¿Y cuáles sí le gusta? Mira los videos.

“Quiero estar al 100%, no tengo apuro. El próximo año quiero empezar la pretemporada al 100%, no quiero regalar nada”, explicó Jefferson Farfán sobre su estado físico.

“En esto tiempos quiero estar más cerca de mi familia. En un equipo de historia, que represente algo importante”, dijo sobre los requisitos que busca a sus 36 años.

“Casi es mi etapa final en el fútbol. Entonces quiero elegir bien y no apresurarme”, añadió el exgoleador de PSV de Holanda, Schalke 04 de Alemania, Lokomotiv de Rusia, entre otros.

“Hay muchas ligas lindas. Me gusta Brasil y Estados Unidos”, indicó sobre sus preferencias en cuanto a ligas internacionales. “¿En Argentina te has imaginado?”, le preguntó Michael Succar. “Será para que me rompan la otra rodilla”, respondió sonriente Jefferson Farfán.

🎙️ Jefferson Farfán en entrevista EXCLUSIVA con @MSUCCAR: "Quiero estar al 100%, no tengo apuro. Casi es el final de mi etapa en el fútbol, quiero elegir bien y no apresurarme". #AlÁngulo 🥅⚽️



Míralo con Movistar Play ▶️ https://t.co/0QaBBNQcVV pic.twitter.com/Q4O4wAYp0Y — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) October 31, 2020