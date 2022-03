Jefferson Farfán estuvo a punto de romper su televisor por tanta indignación sufrida en los últimos minutos del partido de la selección peruana ante Uruguay. El delantero de la ‘Blanquirroja’, que vio el partido junto a sus hijos, expresó toda su furia desde sus redes sociales, pero después tuvo que frenar todo su ímpetu.

El disparo de Miguel Trauco y el error de golero Sergio Rochet hizo que la ‘Foquita’ saltara de su asiento y celebrara el tanto de su compañero, pero luego tuvo que soportar la rabia de ver como el juez del partido Anderson Daronco no diera por validado el tanto.

“Qué tal robo cs...”, expresó ni bien se dio la situación desde su cuenta de Instagram junto a una fila de emojis con rostro disgustado. “Ya se hizo esto normal que siempre nos roben así la pt…, ¡Qué indignación! Ahí si no quieren revisar su asqueroso VAR, déjense de jod...”, explotó el delantero qiuen luego borró los primeros stories y solo dejó los o emojis.

Instagran de la 'Foquita' se incendió por polémica (@Jefferson_farfan_oficial)

Erick Osores también explotó por jugada polémica

La misma indignación que sintió la ‘Foquita’ por la polémica sufrida por la selección peruana, sobre los miunutos finales tambien desesperó a los conductores de America Televisión quiene se exaltaron y expresaron su rabia por esa polémica jugada que escandalizó la fecha 17 de las Eliminatorias Qatar 2022.

Jefferson Farfán vio partido junto a sus hijos y se emocionó con gol (@jefferson_farfan_oficial)

“Si no es gol no sirve el VAR, no lo puedo creer. los jugadores están como locos”, expresó Erick Osores y luego siguió con su reclamo. “Esto es insólito, lo mínimo que debió pasar es detener y se echen a mirar el VRA la pelota está adentro. Rochet comete un error, se mete con todo y pelota, no me jodan. Es gol, ¿Cómo no va a ser gol?”, agregó eufórico.

En su momento, el relator del encuentro no pudo ocultar su furia. “Nos están robando en la cara, Uruguay no necesita esto, no le validan un gol a nuestra selección es un escándalo mundial. Nos están robando en la cara”, señaló.

Richard de la Piedra: “El error lo convierten en horrror”

Richard de la Piedra también mostró su posición al respecto “Esta es la justicia de la FIFA. El VAR siempre deja sospechas, el tema del VAR es que lo manejan a su antojo, le pasó Argentina y pasa en en Copa Libertadores y hay un error en el procedimiento. Esto es un escándalo. El error lo covierten en horror”, reflexionó el periodikta de Fútbol en América, mientras revoisaba algunas imágenes de la polémica jugada.

Jefferson Farfán se ilusionó por breves instantes (video: @jefferson_farfan_oficial)