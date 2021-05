EL GRUPO DEL ADIÓS. No son los mejores días para Jefferson Farfán tras conocerse que estará de para por un tiempo indeterminado debido a una nueva lesión. Algunos ya deslizan que la ‘foquita’, quien regresó a ponerse la camiseta de Alianza Lima no volverá a jugar por los de La Victoria ni por la selección peruana. Esto nos lleva a recordar quiénes son los famosos ex compañeros de Farfán que ya se retiraron del fútbol profesional.

Hay que recordar que el delantero peruano jugó en clubes históricos como PSV de Holanda y Schalke 04 de Alemania, además de también hacerlo en el Al-Jazira de Emiratos Árabes y Lokomotiv de Moscú.

Raúl González Blanco

El ex extraordinario ex jugador español coincidió con Farfán en el poderoso Schalke 04 que casi llega a la final de la Champions 2011. Raúl era un definidor nato, que hizo dupla de ataque con la ‘Foquita’ y se entendieron a las mil maravillas. Sin embargo, a los 38 años y jugando para el Cosmos de Nueva York, decidió retirarse del fútbol debido, en parte, a un desgaste físico y a las últimas lesiones que ya no le permitían el mejor desempeño.

Klaas-Jan Huntelaar

Pese a que aún no lo ha hecho oficial, el espectacular atacante holandés dará un paso al costado con 37 años. Huntelaar decidió esto debido a las complicaciones que viene atravesando en su pantorrilla. Las lesiones en esta zona lo sacaron de las canchas alrededor de 60 días de la presente temporada. Dejó en Ajax y regresó al Schalke 04, donde coincidió con Farfán, para ayudar a salvarlo del descenso, pero no lo pudo lograr. Ahora con su equipo en segunda, llegó el momento del retiro.

Phillip Cocu

Entre el 2004 y el 2007, el extremo y volante ofensivo holandés fue compañero de Jefferson Farfán en el PSV. Dueño de una velocidad única y un buen ‘olfato goleador’, Cocu fue uno de los que más aconsejó a la ‘foquita’ durante su estancia en el equipo de Eindhoven. A los 38 años, y tras irse a jugar en el Al-Jazira, el ex seleccionado holandés decidió colgar los ‘botines’, pero seguir ligado al fútbol. Actualmente es entrenador y su último club fue el Derby County.

Claudio Pizarro

Haber compartido eliminatorias y Copas América, hacen del ‘bombardero’ un ‘socio’ de Jefferson Farfán en más de un partido con la selección peruana. Pizarro dijo adiós al fútbol en julio del 2020, tras participar con Werder Bremen por última vez y ayudar a que el equipo evite el descenso en aquel momento. El ‘Bombardero’ decidió despedirse debido los lógicos problemas físicos y algunas lesiones propias de un jugador de 41 años.

Kevin Kuranyi

Cuando la velocidad y potencia de Jefferson Farfán por la derecha se combinaba con el acierto goleador de Kuranyi, el Schalke 04 mostraba sus mejores partidos. Sin embargo, para el delantero alemán llegó la hora del retiro en marzo del 2017 cuando anunció el adiós con solo 35 años. Kevin Kuranyi fue autor de 111 goles en 275 partidos de Bundesliga y subcampeón de la Eurocopa 2008 con el combinado ‘germano’.

