Jefferson Farfán feliz de renovar con Lokomotiv, club que lo acogió en un "duro momento de su carrera"

Jefferson Farfán se mostró feliz luego de firmar su renovación con Lokomotiv de Rusia hasta 2020. El delantero agradeció al club por darle la oportunidad de jugar luego de estar varios meses sin fútbol por lesión.



"Llegué a Rusia en enero de 2017 después de varios meses de pasar momentos duros en mi carrera, de mucho esfuerzo y sacrificio, pero con la fe intacta, que era el paso clave pata mí y mi futuro", escribió Jefferson Farfán en Instagram .



"Una Copa de Rusia, na Liga de Rusia, muchos goles en mi equipo, y la vuelta a mi selección, me demuestran que no me equivoqué y por ello estoy feliz de renovar con Lokomotiv y tener la oportunidad de seguir dando lo mejor de mi en este club que me dio esa oportunidad", continuó el delantero de la selección peruana.



"Quiero agradecer a mi presidente, Llya Gerkus, que vino hasta Austria para verme, un gesto más que especial", cerró Jefferson Farfán en la popular red social.



Jefferson Farfán se encuentra en Austria con la selección peruana preparándose para su último amistoso (Suecia) antes de debutar en el Mundial Rusia 2018.