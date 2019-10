Jefferson Farfán y su espectacular fiesta por sus 35 años con Yahaira Plasencia, Eva Ayllón y más de 100 invitados

Jefferson Farfán cumplió 35 años y aprovechando su estadía en Lima no dudó en tirar la casa por la ventana y ofrecer una espectacular fiesta de lujo en algún lugar de Lima donde no faltó Yahaira Plasencia , su familia, amigos y algunos personajes de la farándula. El futbolista compartió algunos momentos en sus redes sociales, al igual que la salsera, donde se pudo ver un gran escenario, pantallas led, una gran pista de baile, open bar en el que el champagne, whisky y otras bebidas no faltaron en esta celebración.



La invitada estelar a esta celebración fue Eva Ayllón, artista favorita de su mamá Doña Guadalupe y del futbolista, quien interpretó sus mejores temas y bromeó con los invitados, especialmente con Yahaira Plasencia.



A esta fiesta también estuvo Dorita Orbegoso, el representante de Jefferson Farfán, amigos cercanos, su popular ahijada y la hermana de Yahaira Plasencia, quien disfrutó la fiesta a más no poder.

Así fue la fiesta Jefferson Farfán. (Video: Instagram)

YAHAIRA LE CANTÓ



Tras la presentación de Eva Ayllón, Yahaira Plasencia y su orquesta pusieron a tono la fiesta de Jefferson Farfán. La salsera no dudó en cantarle, no solo sus éxitos, sino también fue oportunidad para celebrarle el 'cumpleaños feliz', mientras el futbolista se encontraba en el centro de la pista de baile.



Posteriormente, otra banda de salsa fue la que se encargó en poner más música y son a la soñada noche de Jefferson Farfán.

Fiesta de Jefferson Farfán

SIN PAOLO Y OTROS DE LA SELECCIÓN



A la fiesta de Jefferson Farfán los grandes ausentes fueron sus grandes amigos de la selección peruana, sobre todo Paolo Guerrero, quien no pudo asistir debido a que se encuentra en Brasil, pero le envió un sentido mensaje en su cuenta de Instagram.