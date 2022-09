Soltarle la mano a Jefferson Farfán no está en sus planes. Dejar marchar sin pena, ni gloria, parece no ser el plan del Fondo Blanquiazul para el ‘10 de la Calle’, el goleador más querido en La Victoria y en el Perú, así lo ha hecho saber un miembro del grupo influente en el club que ha dejado tranquilidad en el jugador que aguarda la llegada del nuevo técnico para el equipo tras la salida de Carlos Bustos.

Cuando hoy todos cuestionan el promedio de edad en Alianza Lima y muchos apuntan a la ‘Foquita’, Fernando Farah, miembro del Fondo Blanquiazul salió en su defensa. “ Jefferson es el jugador que más dinero le ha dejado al club, le ha dado títulos, ha sido goleador, es un ejemplo de lo que queremos para nuestras divisiones menores , para que los chicos sean grandes y piensen en ir a los mejores equipos del mundo” , dijo para Fútbol en América.

A poco de finalizar la Liga1 vocero ocasional en La Victoria dejó entrever un escenario a futiro del goleador en Matute. “ Entonces una persona así tiene que irse por lo alto, por todo lo alto y estoy seguro que Jefferson así lo hará ”, señaló el empresario que demostró un aprecio especial por el goleador.

El directivo tambien dejó entrever como un error de Carlos Bustos haberlo incluido en el clásico y más cuando el equipo estaba con el marcador en contra. “ A mí me hubiese gustado que Jefferson ingresara en un partido que ganábamos. No me gustó que haya ingresado en un partido tan difícil para alguien que regresa a las canchas ”, señaló en Matute.

El sueldo de Jefferson Farfán que bordea los 50 mil dólares también fue un tema que fue resuelto en medio de tantas versiones. “Él es un empleado del club y debe estar recibiendo su sueldo como todos ”, dijo descartando algún tipo de reducción de salario tras su prolongada rehabilitación.

¿Jefferson Farfán tendrá esperada despedida en el 2023?

La forma en que volvió Jefferson Farfán a la Liga 1 no ha dejado contento a nadie en Matute y dentro del Fondo Blanquiazul tampoco los pocos catorce minutos ante Universitario de Deportes, no es la imagen que el club ha proyectado para la despedida de su jugador más emblemático y todo haría indicar la esperada despedida se estaría preparando para la próxima temporada.

“Jefferson hace mucho tiempo está trabajando para ver si puede volver a las canchas bien, como él quiere, de hecho está haciendo un gran esfuerzo. Más allá que le tocó entrar en desventaja, también habíamos planificado que esté diez minutos en el campo”, dijo Carlos Bustos, post clasico y no pudo vlver a utilizar a la ‘Foquita’ ante Academia Cantolao en el partido que se desencadenó su salida.

Por su parte, José Bellina, gerente deportivo de Alianza Lima, trató el tema de sobre la continuidad de los jugadores del plantel a fin de año y señaló el tema especial de Jefferson Farfán. “ El tema de la renovación no es fácil y lo estamos dejando para fin de año, nos sentaremos a conversar con Jefferson y veremos qué es lo mejor para él y para el club, esa es la idea. Es un tema que lo vamos a ver año a año ”, expresó a RPP.