Jefferson Farfán y su foto viral semidesnudo que circula en Whatsapp ¿Así coquetea? [FOTOS]

Una foto de Jefferson Farfán circuló en Whatsapp y se hizo viral en poco tiempo. Lo peculiar es que aparece semidesnudo en la puerta de su baño.



Pero la historia de la fotografía no termina allí. El motivo que viralizó la foto en calzoncillos de Jefferson Farfán fue que se corre el rumor que fue enviada a una chica.



¿Una forma de coqueteó? ¿El sexting de la 'Foca'? Al parecer sí, o por lo menos es lo que se comenta en las redes sociales. Jefferson Farfán envió esa foto para impresionar a un chica y ella rompió la confidencialidad y la viralizó.



Evidentemente, una foto de Jefferson Farfán con el torso desnudo no es novedad. Son públicas muchas de ellas, por su condición de futbolista, pero el contexto de la foto, la ropa interior y a la salida del baño generan suspicacias.



Al final y al cabo, no tiene nada de malo, Jefferson Farfán está soltero y sin compromiso. Pero no hay duda de que cualquier noticia de este tipo llama ataención de todos.

Jefferson Farfán y su foto viral semidesnudo Jefferson Farfán y su foto viral semidesnudo

Por ahora, Jefferson Farfán está entrenando con Lokomotiv de Moscú previo al reinicio de la temporada tras unas merecidas vacaciones.



Además, Jefferson Farfán se concentra para llegar en su nivel optimo a la primera convocatoria de Ricardo Gareca para los amistosos de la selección peruana de marzo.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.