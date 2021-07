Freddy Torrealva, exvolante de Universitario de Deportes, ha recordado un momento complicado de su carrera al conocer la lesión que sufre Jefferson Farfán. El popular ‘Chuky’ cuenta su experiencia de vida y espera que la ‘Foquita’ pueda regresar a la pelotita. Hoy el jugador se gana la vida en su bodega en Pisco, donde sus clientes no dejan de recordarle sus buenos momentos en el cuadro crema en la década de los noventa hasta que su rodilla le dijo: hasta aquí, no más.

Freddy, ¿Qué ha sido de tu vida?

Vivo en mi tierra, Pisco, desde que me retiré del fútbol.

¿Cuándo fue eso?

En el año 1998, fue el año que ya no pude jugar más al fútbol profesional por mi lesión en la rodilla.

¿Ese año fichaste por Melgar?

Sí, pero lamentablemente ya no pude hacer ni la pretemporada ya que la rodilla se mi inflamaba mucho.

¿Fue por eso que dejaste el fútbol tan joven?

Claro. A los 27 años le dije adiós al fútbol profesional.

El volante fue parte de uno de los equipos más recordados en Universitario (Foto: GEC)

¿Qué pasó por tu cabeza?

Uno siente que el mundo se acaba. En su momento fue un drama, hubo llanto y lágrimas por lo que me pasaba. Me sacaban líquido de la rodilla, era horrible. Pero lo tuve que aceptar, fue el final de mi carrera profesional.

¿Cuál fue tu diagnóstico médico?

La lesión que tiene Jefferson Farfán es la misma que yo tuve y la que me sacó del fútbol.

¿También tenias desgastados los cartílagos?

Ya no tenía meniscos y los cartílagos se fueron desgastando.

“Hasta Ronaldo se retiró por una lesión de rodilla”

Pero Jefferson Farfán está entrenando para volver.

Te puedo decir, desde mi experiencia, que ya no es igual. Sé que él se operó, pero lo chocan y la rodilla se le vuelve a inflamar.

¿Por más ganas que le ponga ya no tiene solución la lesión?

Él (Jefferson Farfán) quiere volver a jugar otra vez, pero la lesión no va curar. Ya no pega, por más que quiera uno. Hasta Ronaldo se retiró muchacho por una lesión a la rodilla.

Imagino que debe ser horrible.

Yo lo he vivido, es cuestión de cada uno. Él siempre se quedará con ese temor.

¿De qué te operaron a ti?

De los meniscos. Tuve dos operaciones a la rodilla derecha. Luego hice un cuadro de condromalacia, la rodilla se me hinchaba, se inflamaba seguido. Era muy doloroso.

¿Buscaste especialistas para tu situación médica?

Hice de todo, hasta intenté irme a tratar a Cuba, en ese momento la medicina deportiva de Cuba era lo mejor, por lo menos eso decían.

Me decías que la lesión de Jefferson Farfán es la misma que te alejó del fútbol profesional.

Así es. La misma. Sé que él se operó, pero igual no hay una solución.

¿Entonces, esa lesión es la pesadilla para cualquier futbolistas?

Eso la verdad. Una vez que se desgasta el cartílago ya no hay nada que se pueda hacer. Uno lo puede intentar, yo lo hice muchas veces, pero al momento de jugar, de las fricciones y movimientos naturales a la que son forzadas o sometidas las rodillas en el fútbol, de inmediato se te hinchan. Ya no hay solución, hermano.

Farfán esta decidido a volver y por los entrenamientos en Videna, se ve fuerte.

Ojalá le vaya bien, de corazón lo deseo, pero la realidad y mi experiencia me dice otra cosa.

“Jefferson nos trajo víveres y colchas en el terremoto”

¿Tienes buena relación con Jefferson Farfán?

Estoy agradecido con él. Para el terremoto del 2007 me mandó ayuda a Pisco, vino su mamá en un camión y me regalaron víveres, colchas, también para mis vecinos. Se acordó de nosotros. Le deseo siempre lo mejor.

¿Ahora cómo estás con tus rodillas?

El año 2017 me operé y puedo flexionar mi pierna hasta el 40%, quizás con mayor terapia física lo pueda hacer mejor.

Antes de tu operación, ¿Cómo era tu situación?

Tenía la pierna metida, ya no podía más y sentía un dolor terrible en la cadera. Pero ahora estoy mejor, ya puedo caminar y desplazarme tranquilamente.

Ídolo de Universitario resistió con garra la pandemia (Foto: GEC)

¿Ahora a qué te dedicas?

Tengo una tienda de abarrotes en la ciudad de Pisco.

¿De eso vives?

Claro. Vendo de todo, variado. Carne de pollo, carne de res, dulces, gaseosas, agua. Como se dice, mi tienda esta surtidita. Gracias a Dios no me puedo quejar.

¿Ya nada con el fútbol?

Soy entrenador nombrado y reconocido por la FPF y también me recurseo dirigiendo equipos en mi barrio o por la zona.

¿Qué recuerdos con Universitario?

Lo mejor de mi vida. Inolvidable.

Cuéntanos una anécdota.

Uyyy. El día que perdimos contra Ciclista Lima en el estadio Lolo Fernández y la Trinchera Norte se metió hasta los vestuarios. Fue impresionante. Hubo susto y terror. Ese día le metieron como 4 cachetadas a Paolo Maldonado.

¿Un técnico motivador?

El argentino Eduardo Manera. Gran técnico, nos motivaba bien. Compraba televisores y equipos de música para sortearlos entre el plantel de jugadores.

¿Saliste afortunado en los sorteos con algo?

Nunca. Lo curioso es que siempre esas rifas o sorteos lo ganaba Roberto Martínez y el ‘Puma’ Carranza. Ja, ja, ja.

Brzic y su experiencia con el rocoto

¿Es verdad que el técnico Iván Brzic no le gustaba bañarse?

Claro. Pero de él recuerdo otro momento que nos hizo reír mucho.

¿Qué sucedió?

Un día mi tía Margarita preparó ceviche y le había puesto su rodaja de rocoto como parte de la presentación en el plato.

¿Se comió el rocoto?

Te imaginas esa escena, el primer bocado fue la rodaja de rocoto. El gringo estaba sudando frío, con los ojos llorosos, no sabía qué hacer. Creo que le picaba hasta el alma. Ja, ja, ja.

¿Cómo terminó el momento?

¿Qué cochinada es esto? dijo en su español masticado y dejó el ceviche. Ya te imaginas a nosotros ca… de risa. ‘Balan’ Gonzales, Roberto Martínez, el ‘Puma’ Carranza, todos.

Iván Brzic era muy serio...

Es verdad. Pero a mí me agarró cariño. En los viajes de retorno de Cerro de Pasco nos veníamos conversando en el bus. Nadie se sentaba a su lado. Él pedía su whisky y se tomaba su traguito y nos veníamos charlando.

“Nunes me hizo apagar el televisor”

¿En ese tiempo con quiénes concentrabas?

Con Paolo Maldonado. Ese chato era bien jodido. Mi chapa era Chucky Torrealva y me vacilaba bastante. También lo hacía con Alessandro Morán. Pero un día me pasó una buena con Jorge Amado Nunes.

¿Qué sucedió?

Me había tocado concentrar con él. Al momento que subí a la habitación él ya estaba durmiendo, eran las 8 de la noche. Yo tenía la costumbre de prender la TV para ver algo antes de dormir. Prendí la Tv y de inmediato lo escuché decir: usted no respeta, no ve que ya estoy durmiendo. Me gritó Nunes. Nunca más volví a concentrar con él.

¿Qué recuerdo de Sergio Markarián?

Fue el mejor técnico que tuve. Era impresionante. Tenía buena táctica y mejores fundamentos. Recuerdo que pasó del cigarro al famoso chupetín. Fue la forma que tuvo para dejar de fumar.

¿Cómo está tu familia en medio de esta pandemia?

Gracias Dios, todo bien. Tengo cuatro hijos. Jerson (33 años), Sheradyn (29 años), Sherydan (22 años) y Shervyn (14 años), ya mis hijos están grande.

Freddy, muchas gracias por tu tiempo con Trome.pe

Gracias a ustedes por permitirme recordar esos lindos años vividos con la ‘U’, club del cual soy hincha.

TE PUEDE INTERESAR