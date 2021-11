La resaca de la juerga en el búnker ha pasado para Jefferson Farfán, pero cuando el dolor de cabeza parecía superado, un masivo brote de coronavirus en Alianza Lima ha despertado la indignación de José Chávarri, panelista de ‘Al Ángulo’, quien criticó la falta de responsabilidad la ‘Foquita’ para romper las normas de salud en medio de la pandemia de COVID-19.

“Lo conversábamos un poco fuera de cámaras y yo si coincido en que hay una irresponsabilidad. Para todos aquellos que piensan que le festejamos todo a Jefferson Farfán, creo que ahora se podrán dar cuenta que no es así”, dijo como introducción al argumento de su crítica

“Creo que hay cosas que tiene su momento y en una coyuntura como la actual creo que no ha sido responsable de parte de él. No me refiero tanto que el equipo se encuentre en la etapa de definición de un torneo, sino que en una coyuntura de COVID-19, no creo que haya sido responsable, pero él es adulto y tomó una decisión”, cuestionó el comunicador.

Jefferson Farfán recibió dura crítica de José Chávarri (Video: Movistar Deportes)

Fiesta de Jefferson Farfán tendría relación con contagios

Tampoco descartó que el brote de contagios suscitado en Alianza Lima esté relacionado a la fiesta que brindó el jugador por su cumpleaños número 37. “Hay muchos temas conexos. Aparentemente hay un vínculo directo, todo parece indicar que existe. Sería raro que no hay una relación entre una cosa y la otra, Mucha gente dice: Él se hizo la prueba y salió negativo. Sí, puede ser, pero cabe la pregunta si alguien que no estuvo contagiado puede transmitir el virus..”, se preguntó.

Finalmente, cuestionó el profesionalismo de los jugadores de Alianza Lima. “Quiero centrarme y regresar al tema de fondo y creo que hay ‘momento y momentos’ y no creo que este era un momento para hacer una reunión así, de parte de jugadores profesionales. A mí no me parece. Recién me enteré que todo se había manejado con anterioridad y todo ha saltado por el tema de los contagios. Creo ha sido irresponsable y ojalá no traiga consecuencias”, concluyó.

El Club Alianza Lima reveló a través de un comunicado que diez de sus jugadores están contagiados con el COVID-19, por lo que han cancelado los entrenamientos a poco más de dos semanas de la final de la ''Liga 1 Betsson''. Muchos usuarios suponen esto se habría ocasionado tras la fiesta de Jefferson Farfán sin embargo el futbolista dió negativo. ¿Podrá el equipo blanquiazul enfrentarse al Sporting Cristal?