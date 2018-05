Jefferson Farfán, de tener nada a ganarlo todo con el fútbol camino a Rusia 2018 [FOTOS]

Mamá lo lleva en el vientre, lo lleva de la mano, le dice: “No tengo hambre”, con tal que su niño se alimente. Jefferson Farfán viaja en el tiempo, en su natal Villa El Salvador , y recuerda cuando no había miles de euros en el banco, ropa exclusiva o comida por montones. Ve a doña Rosario Guadalupe, luchando y venciendo a la adversidad. Desde aquel 1984 cuando, con la ‘Foquita’ en el vientre, ella se amanecía bailando música negra, totalmente vestida de blanco, para ganar dinero y comprar pañales y leche que pronto necesitaría.



“Doña ‘Charo’ no tomaba ni una gaseosa por ahorrar para el pequeño Jefferson ”, cuentan examigos del grupo ‘Perú Negro’. Ella fue madre, padre, amiga, confidente y entrenadora de ‘Jeffry’. Cuando el niño empezó a jugar en las menores del Municipal , el sacrificio de la mamá fue el doble. Las presentaciones con la agrupación donde trabajaba duraban hasta las cuatro o cinco de la mañana. Inmediatamente tenía que volver a casa, dormir al menos 45 minutos y cuando amanecía debía llevar a su hijo a los entrenamientos o partidos de fin de semana.

“Goool, goool para ti, mamá”. Jefferson corría para dedicarle uno de sus tantos goles. Ella a veces se quedaba dormida en la tribuna. El cuerpo se rendía ante el cansancio y los ojos se cerraban. Cuando iban de regreso a casa ambos compartían sueños. Con el tiempo, él logró complacerla: “Con mi primer contrato con PSV le compré su casa. Ella quería una con piscina y gracias a Dios se la di. No es nada comparado a todo lo que ella me dio”. Hoy, el delantero mantiene la estela de amor que le dieron y engríe y adora a sus retoños Maialen (13), Adriano (10) y Jeremy (6).



Su madre lo aconsejó, lo guio, lo acompañó siempre en cada país que estuvo, le cocina sus platillos preferidos y es la compañera más fiel que un hombre puede tener. “Hacer de las dos posiciones, de papá y mamá. Con una, besos y cariños; y con la otra darle su ajuste. El camino fue difícil, pero ha rendido frutos”, contó doña ‘Charo’ en una ocasión para Latina. Ella se pone su camiseta, salta y festeja los goles de su hijo. Ya no se duerme en la tribuna, porque el cansancio se fue y los sueños son realidad.

PURO NÚMERO

* 24 tantos con la selección. 16 goles en 4 Eliminatorias (2006, 2010, 2014 y 2018).

* 16 años tenía cuando debutó en Primera con Alianza Lima.

* 10 millones de euros pagó Schalke 04 al PSV y fue el pase más caro en la historia del club.

* 18 millones de euros llegó a costar su pase cuando la rompía en Schalke.

* 2011 fue el año en el que lo consideraron el jugador latino más caro en Alemania, por encima de Claudio Pizarro.



FULL CAMISETA

* 2001-04: Alianza Lima

* 2004-08: PSV (Holanda)

* 2008-15: Schalke 04 (Alemania)

* 2015-17: Al Jazira (Emiratos Árabes)

* 2017-actual: Lokomotiv Moscú (Rusia)

GRADOS Y TÍTULOS

* Debut en selección: 23/02/2003 ante Haití y anotó un gol (5-1).

* Jugó 3 Copas América (2004, 2007, 2015): 10 partidos, un gol.

* Campeón del Descentralizado con Alianza (2001, 2003 y 2004).

* Campeón de la Eredivisie con PSV (2005, 06, 07, 08).

* Campeón de la Copa Holanda con PSV (2005).

* Campeón de la Copa Alemana con Schalke 04 (2011).

* Campeón de la Supercopa Alemana con Schalke 04 (2011).

* Campeón de la Copa de Rusia con Lokomotiv (2017).

* Campeón de la Liga Premier Rusa con Lokomotiv (2018).

ÁLBUM FOQUINI

Estrellas del PSV: Phillip Cocu, Mark van Bommel, Patrick Kluivert y el coreano Ji-Sung Park (que llegó al Manchester United ). Figuras del Schalke 04: Iván Rakitic (hoy en Barcelona ), Julian Draxler (en PSG ), Kevin Kuranyi, Klaas-Jan Huntelaar, Manuel Neuer (arquero de Alemania), Vicente Sánchez y el español Raúl González (ídolo del Real Madrid ). No son figuras del álbum Panini , son excompañeros con los que jugó Farfán , tras su paso en Holanda y Alemania. Entre rivales tuvo a cracks de la talla de Jaap Stam y Paolo Maldini y le anotó a grandes porteros como Michael Rensing, Dida y el actual guardameta del Barcelona, Marc ter Stegen.

Jefferson Farfán jugó a lado de ‘figuras’ mundiales Jefferson Farfán jugó a lado de ‘figuras’ mundiales

REMATE MUNICIPAL

Don Oscar Montalvo, ojeador y técnico, lo vio en el parque ‘Huayna Cápac’ y lo jaló a su academia. De allí lo llevó al Municipal con apenas 10 años. En 1999, los ediles pasan por una crisis económica y deciden vender a ‘Jeffry’, de 15, a Alianza Lima . El pase ‘costó’ la llegada del delantero Martín ‘Gullit’ Reyes, 10 mil dólares, pelotas y muchos rehidratantes. Tiempo después en ‘Muni’ lamentaron haberlo vendido tan barato.

Jefferson Farfán llegó a Alianza por 10 mil dólares, pelotas y rehidratantes Jefferson Farfán llegó a Alianza por 10 mil dólares, pelotas y rehidratantes

JONAS BROTHERS

“No importa dónde estés... a medio kilómetro de distancia o al otro lado del mundo, siempre estarás conmigo y siempre serás mi hermano”. El mensaje de ‘Dominic Toretto’ a ‘Bryan O’Conner’ en ‘Rápidos y Furiosos 7’ cae perfecto a una amistad que se volvió hermandad. Jefferson y Paolo se conocieron en la categoría 84 de Alianza . Luego compartieron clases en el colegio ‘Los Reyes Rojos’. Desde tercero de secundaria se volvieron inseparables. Una vez se ‘tiraron la pera’ y fueron castigados sin jugar por el club el fin de semana. ‘Jeffry’ era ‘movido’, reacio a estudiar, ‘chacotero’ y tocaba cajón. Paolo era más tímido y estudioso. Con la selección han compartido todas las menores y la selección absoluta. Amigos a prueba de balas.

Jefferson Farfán y Paolo Guerrero juegan juntos desde menores de Alianza Lima Jefferson Farfán y Paolo Guerrero juegan juntos desde menores de Alianza Lima

RÁPIDO Y LUJOSO

Coleccionista de ropa ‘Gucci’, relojes de miles de euros y sobre todo, autos de lujo. Un Lamborghini Huracan es una de sus últimas adquisiciones. Su primer ‘capricho’ fue un Honda Civic en Alianza Lima . Ya en Europa, adquirió un Mini Cooper, de unos 50 mil dólares, luego un Audi R8 y un Porsche Cayenne. Sus gustos llegaron a una camioneta Hummer de cien mil dólares y posteriormente invirtió 350 mil dólares en un hermoso Bentley. Para movilizarse en Lima usa un Mercedes-Benz del año.

Jefferson Farfán colecciona autos costosos Jefferson Farfán colecciona autos costosos

VOLVER A LA PORTADA DE TROME.PE

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook , Twitter , y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.