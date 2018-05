En el Perú vs Escocia , Jefferson Farfán anotó el segundo gol para la 'Blanquirroja' que ya había puesto el primer tanto, a través de un penal de Christian Cueva en el primer tiempo .



En el minuto 46, Jefferson Farfán recibió un pase de Yoshimar Yotún, y la 'Foquita' no desaprovechó la oportunidad de marcar el segundo para la selección peruana .



Jefferson Farfán celebró con la hinchada peruana que despide a la 'Blanquirroja' en el Estadio Nacional. Luego, se acercaron sus compañeros de la bicolor.



Puedes ver todas las incidencias del partido amistoso Perú vs Escocia , AQUÍ .

Jefferson Farfán anotó el segundo gol en el Perú vs Escocia. (Video: América TV)

REGRESAR A LA PORTADA DE TROME.PE