Jefferson Farfán confesó que la lesión que lo mantiene lejos de los campos de juego es muy complicada y que no hay fecha fija para su regreso a la actividad. En ese sentido, el periodista deportivo, Gonzalo Núñez, le pidió a la ‘Foquita’ operarse.

Núñez fue uno de los pocos periodistas deportivos que siempre sostuvo que Jefferson Farfán debía operarse y que prolongar su tratamiento solo perjudicaría su salud. Al respecto, el popular ‘Castor’ reiteró su pedido al delantero de Alianza Lima.

“ Acá lo que pedimos siempre, que se vaya a operar, hermano . Que no confíe en sus fisioterapeutas, el hombre más importante en su vida ahora es el doctor que lo puede operar. ¿Está hablando de jugar un Mundial? ¿No está pensando en operarse? Eso me parece alucinante”, indicó Núñez en Exitosa Deportes.

“El mejor consejo que se le puede dar es: “Farfán, opérate, de una vez, no para jugar al fútbol, sino para tu calidad de vida, para que cuando subas las escaleras no te duela la rodilla, para que no seas cojo . O quieres que te pongan una prótesis de fierro”, agregó.

Asimismo, señaló que Farfán fue engañado por gente “mala” que no piensa en su bienestar físico. “Está a tiempo, ha perdido un año por gente inescrupulosa que le ha hablado al oído y le ha dicho que puede salir adelante sin operar, esa gente mala, esa es la gente mala, Farfán, te han engañado”, sentenció.

Gonzalo Núñez a Jefferson Farfán: “Opérate para que no seas cojo”. Video: Exitosa.

Jefferson Farfán habló de su lesión

En una conferencia de prensa organizada por la marca Nike, la ‘Foquita’ admitió que el proceso de enfrentar una lesión fuerte “es bastante duro”.

“Tengo una lesión grave de cartílago, que es bastante complicada, y a mí lo que más me incomoda es no poder estar en el campo de juego, es lo que yo amo, con lo que he sacado a mi familia adelante. Me hierve la sangre a veces, reniego, me frustro, pero tengo un entorno importante que me da mucha fuerza. Sino hace rato ya estaría en la playa tirado y dejando de lado el fútbol”, expresó.

En la misma línea, Farfán confesó que aún experimenta algunas molestias, pero hace su mejor esfuerzo para retornar totalmente recuperado. “Todavía no ha llegado ese momento (de estar al 100 por ciento). Hasta para subir las escaleras es medio complicado, pero estoy fortaleciendo, tratando de recuperarme al mil por ciento para no tener ningún inconveniente cuando vuelva”, añadió.