Jefferson Farfán no estará con Alianza Lima este domingo ante Sporting Cristal y las alarmas se prendieron en tienda íntima y en la Videna, en torno a su posibilidad de jugar en el futuro cercano. Este tema provocó una discusión entre dos de los más conocidos periodistas deportivos del medio, Gonzalo Núñez y Peter Arévalo.

El popular ‘Castor’ defendió la posición que mantiene desde hace meses. Para el hombre de prensa, Alianza Lima cometió un error en contar con un jugador que necesitaba una operación para estar al 100%, en lugar de dejarlo jugar 15 o 20 minutos por partido.

“Farfán tiene el cartílago desprendido, necesita operarse y aquí me tiraron m... cuando lo dije. En Alianza lo quisieron arreglar con alicate”, señaló en la última edición del programa A Presión Radio.

Núñez obtuvo una inmediata respuesta por parte de Peter Arévalo. “Si Alianza y Jefferson Farfán acordaron bajo las condiciones que expuso Jefferson, es problema de ellos. A mí me interesa un rábano lo que diga el doctor, el jugador y el equipo saben la lesión que tiene. Si el jugador no quiere operarse y el equipo aceptó ¿Cuál es el problema?”, acotó.

Sin embargo, ‘Mr. Peet’ no se quedó ahí, ya que le envió un dardo a su colega comparando el riesgo que tomó Alianza Lima en contratar a Jefferson Farfán como el que asumió él al llamar a Núñez para integrar el panel de su programa.

“Es lo mismo que Gonzalo me dice que puede llegar acá desde Chorrillos en bicicleta, yo asumo el riesgo que llegue tarde como casi siempre llega, a nadie le interesa, es un riesgo que yo asumo, que llegue tarde, que no me conteste el teléfono, yo lo asumo”, expresó.

Esto provocó las risas de los demás miembros del programa, lo cual llevó a que se calmen las aguas.

La tensa discusión entre Gonzalo Núñez y Mr. Peet por Jefferson Farfán. Video: A Presión.