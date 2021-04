Todo era felicidad por donde caminaba Jefferson Farfán, hasta que las redes sociales revelaron un polémico video que puso en una encrucijada al atacante de Alianza Lima. El jugador ya pidió disculpas y el club sacó un comunicado, pero la cosa no quedó ahí. ¿Por qué? La Liga 1 estudia la posibilidad de sancionarlo por haber roto los protocoles.

Así como lo lee. La Liga 1 ha puesto el caso en la Comisión Disciplinaria de la FPF para ver la sanción a ‘Foquita’ Farfán, ante los hechos revelados el último domingo en las distintas plataformas.

Es más, en la interna de la Videna ven la situación de Jefferson Farfán muy parecido a lo ocurrido con el defensa Aldo Corzo de Universitario de Deportes. Todo indica que su la Comisión Disciplinaria mide con la misma vara a todos, pues la sanción para el ‘10′ sería de una fecha.

Recordemos que la Liga 1 castigó al lateral Aldo Corzo con una fecha de suspensión, por lo que no pudo actuar ante San Martín.

LAS DISCULPAS DE FARFÁN

Jefferson Farfán salió en sus redes sociales a pedir disculpas tras su primera polémica en su regreso a Matute. “Ayer (sábado) por la tarde fui a comer con mi entorno familiar, con el que paro siempre. No me imaginé que iba a llegar a tanto. Asumo el error que cometí. Fue muy duro para mí escuchar todo lo que me han venido diciendo en el día y se han tergiversado las cosas. Accedí a tomarme la foto. El error fue mío, que no tenía la mascarilla. La culpa es mía”, mencionó el ex Schalke.

Jefferson Farfán mencionó que agradecía los mensajes y que, también, se había dado tiempo de escuchar las “cosas negativas”. “He estado con la conciencia bastante tranquila. Soy responsable únicamente yo, y me haré responsable de lo que venga”, agregó.

🎙 Ricardo Gareca: "Hay cosas que hay que modificar, pues cada uno tiene su vida privada. Ellos son gente, sino, estamos invadiendo una privacidad. Hay que tener cuidado".



Míralo también con Movistar Play ▶ https://t.co/0QaBBNyBxl pic.twitter.com/9P0Vs2Tkq4 — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) April 19, 2021

EL TIGRE LO RESPALDA

Consultado sobre el tema de Jefferson Farfán, el técnico de la selección peruana, Ricardo Gareca, no dudó en respaldar indirectamente a su jugador poniendo por delante respetar la vida privada.

“Hay que modificar las cosas. Una cosa es al principio de la pandemia, cuando se establecían los protocolos. Después hay cosas que ajustar. Cada uno tiene su vida privada. Yo no puedo cenar con una amigo... estamos invadiendo una privacidad”, señaló Ricardo Gareca en Movistar Deportes.

Luego agregó: “Uno tiene que cuidar hasta el aspecto psicológico de la persona. No te pueden decir con quién tienes que estar. Me parece que un principio las normas estaban claras y lógicas. Pero transcurrido el tiempo, no”, añadió el técnico de la selección peruana.

