Jefferson Farfán, flamante fichaje de Alianza Lima, se encuentra en el ojo de la tormenta luego de la circulación de un polémico video donde aparece junto a unos amigos, rompiendo los protocolos de bioseguridad impuestos por el Ministerio de Salud y la Federación Peruana de Fútbol. ¡La prensa deportiva ya se pronunció!

Como se sabe, los jugadores están en la obligación de hacer ‘burbuja’ mientras se dispute el campeonato nacional. Esto para evitar contagios masivos dentro del club y en sus propios hogares. Por algo se les permite realizar la competencia de contacto de manera natural.

Martín Cassana, conductor de GOLPERÚ, se pronunció a través de sus redes sociales sobre el caso Jefferson Farfán. “Total rechazo para aquellos que incumplen restricciones, seas quien seas. No aprendimos nada, ¡nada! Increíble, Farfán”, señaló el periodista.

Total rechazo para aquellos que incumplen las restricciones...seas quien seas!!!

No aprendimos nada...NADA!!!!

Increíble...Farfán — Martín Cassana #QuédateEnCasa (@mcassana) April 18, 2021

Maxi Mendaña, también del canal mencionado, añadió: “Lo que más me sorprende es ser consciente que te están grabando y permitir que lo suban. Hay que elegir mejor a los ‘amigos’”.

Y no son los únicos. Daniel Kanashiro, de DIRECTV, también dio con palo a Jefferson Farfán en Twitter. “Las imágenes difundidas de Farfán hablan de una persona que no cumple los protocolos no de fútbol, no del campeonato... de la vida. Todo aquel que no lo hace, se llama como se llame, debe quedar fuera del sistema”.

Las imágenes difundidas de Farfán hablan de una persona que no cumple los protocolos no de fútbol, no del campeonato...de la vida. Todo aquél que no lo hace, se llame como se llame, debe quedar fuera del sistema. — Daniel Kanashiro 🎙️ (@danykanashiro) April 18, 2021

Hasta el cierre de esta nota, el club Alianza Lima todavía no se ha pronunciado sobre la desobediencia de Jefferson Farfán en restaurante del distrito de Miraflores. ¿Cuán debería ser la sanción para el delantero de 36 años?

