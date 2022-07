El tema Jefferson Farfán no ha dejado dormir tranquilo en los últimos meses al doctor Hugo Blácido. El exmédico de Alianza Lima ha seguido de cerca cada proceso que rehabilitación frustrado de la ‘Foquita’ en este 2022 y no ha tenido temor en revelar que dejaron pasar un detalle grave para su fichaje para la Liga1.

Hoy, desde fuera el doctor quita el velo de misterio que hubo sobre la llegada del jugador y sobre cómo se aprobó su contratación, pese a sus antecedentes. “ Yo le hice un examen cuando ya estuvo en Alianza Lima , pero cuando llegó al club no le realicé o no se le realizó ningún tipo de prueba. Jefferson Farfán sabía sobre la magnitud de su lesión y en una conversación que tuvimos, le expliqué todo y me confirmó lo que tenía ”, dijo el médico en una actitud polémica de la institución victoriana.

Alejado de Matute, ahora el médico se muestra muy poco esperanzado sobre un pronóstico favorable. “S e trata de una lesión bastante seria y considerable en la rodilla. Si bien podía desempeñarse, siempre fue bastante limitado en los momentos cuando participaba en un partido de fútbol. Jefferson Farfán ya sabía el estdo de su lesión y por eso siempre ha tenido bastante cuidado para no agravar más su situación ”, comentó.

Jefferson Farfán: médico de Alianza Lima revela irregularidad con polémica lesión (Video: TV Perú)

Médico de Alianza Lima siente que no se hizo ‘lo correcto’

Para el galeno esta modalidad para la llegada de Jefferson Farfán no fue correcta. “ Las veces que conversé con José Bellina, le manifesté que a todo jugador que llegara, debíamos hacerle el examen respectivo. Con Jefferson no se hizo la evaluación inicial. Normalmente, cuando un futbolista llega a una institución, en este caso Alianza Lima, se hacen los exámenes pertinentes, es lo correcto ”, manifestó el médico.

Hugo Blácido reconoce que la ‘Foquita’ debería pasar por una cirugía para corregir la afección en su rodilla. El exjefe del departamento médico de Alianza Lima, reconoció que entregó más de una recomendación al jugador que fe sometido a diversas terapias, que no lograron tener los mismo resultados que en el 2021.

¿Paolo Guerrero pasará exámenes médicos en Alianza Lima?

La posible llegada de Paolo Guerrero a Alianza Lima ha sacudido el ‘avispero’ y ante la situación que hoy vive Jefferson Farfán, el cuadro victoriano no está dispuesto a repetir esta misma situación con perjuicio al presupuesto del club en este 2022. En las próximas hora el gerente deportivo confirmó que el jugador defiría su futuro.

Por su parte, el ‘Depredador’ ya se encontraría en la capital con la tarea de fdeinir en las prximas horas el club donde continuará su carrera profesional hasta diciembre del 2022