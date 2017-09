Jefferson Farfán: Médico de la selección peruana dijo esto sobre lesión de la 'Foquita' [VIDEO]

Jefferson Farfán ha encendido todas las alarmas no solo en la selección peruana, sino también en el Perú entero. La 'Foquita' está lesionado y sería la baja en los dos últimos partidos que a Perú le toca jugar ante Argentina y Colombia por Eliminatorias Rusia 2018.



Ante la confusión de que si fue desconvocado o no de la selección peruana, Jorge Alva, jefe del cuerpo médico de Perú, sostuvo que la Federación Peruana de Fútbol no ha emitido ningún comunicado al respecto y que están en comunicación con el club de Jefferson Farfán para saber realmente si la lesión es de gravedad o no.



"Ha llegado la información de la lesión, pero la desconvocatoria nosotros no lo realizamos. Él tiene que venir para evaluarlo", adelantó Jorge Alba sobre el diagnóstico de Jefferson Farfán.

Jefferson Farfán quedaría fuera de la selección peruana

"Sabemos que está lesionado, pero hay que evaluarlo aquí para saber el grado de la gravedad", agregó Jorge Alva pidiendo calma, pues hasta el momento hay poca información sobre lo que verdaderamente pasa con Jefferson Farfán.



De no mediar inconvenientes, Jefferson Farfán estaría en Lima a más tardar mañana en la noche e inmediatamente sería evaluado por el cuerpo técnico de la selección peruana. Aunque, expertos aseguran que la 'Foquita' no llegaría para el partido ante Argentina en la 'Bombonera', el próximo jueves 5 de octubre.