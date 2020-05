Carlos Salcido no olvida el día que Jefferson Farfán apareció en su puerta luego de tener una crisis emocional en PSV Eindhoven (2006). “Es mi ángel de la guarda”, dijo el exdefensa mexicano sobre el delantero nacional. ¡Increíble historia!

“Al mes me quería regresar (a México). Cuando llegué a Holanda, mi representante me abandonó. Estaba viviendo en un hotel y tenía como un mes sin hablar el idioma. Comía ‘chatarra’, la estaba pasando muy mal”, recordó Carlos Salcido en entrevista para el portal Mediotiempo.

"Llamé a mi mujer llorando y le decía 'me voy a regresar'. Tras ello tocaron mi puerta. Abro y era Farfán. Me invitó a cenar a un restaurante español. Me abrió un panorama porque no conocía nada", agregó.

“Para mí Farfán fue mi ángel. Hasta ahora tenemos contacto. Siempre le digo que lo quiero mucho”, cerró el exmundialista con la selección de México.

VIDEO RECOMENDADO

Neymar lanza este nuevo reto para pelear contra el Covid-19