Diego Rebagliati, comentarista y exfutbolista de Sporting Cristal reconoció la justicia del campeonato conseguido por Alianza Lima, pero a diferencia del resto de hinchas descartó a Jefferson Farfán como la figura más importante de la campaña 2021 y le dio ese galardón al argentino Hernán Barcos.

“La influencia de Jefferson Farfán en la parte final no ha sido tan importante, no ha sido tan trascendente, pero el símbolo de que vuelva a Alianza Lima y termine saliendo campeón con él en la cancha, es muy fuerte, es uno de los grandes recuerdos que se va a quedar”, analizó Diego Rebagliati en ‘Al Ángulo’.

“A mí me dicen 2017 y pienso en Leao Butrón y después me acuerdo de Aguiar. Cuando nos acordemos del 2021 el primer nombre que voy a decir es Hernán Barcos. Después diré: ah verdad Farfán también estuvo ahí y lo mencionarás junto Míguez y Ballón, pero Barcos va a ser el primer nombre”, dijo el ex Sporting Cristal.

Diego Rebagliati eligió a Hernán Barcos por encima de Jefferson Farfán (Video: Movistar Deportes)

Diego Rebagliati: “Hernán Barcos hizo un homenaje al aliancismo”

“Este primer nombre (Barcos) se encargó de rendirle un homenaje al jugador que representa mejor lo que es el aliancismo hoy día al haber cumplido la promesa de volver en el momento más difícil de su carrera, con muchas limitaciones físicas, donde si decidía retirarse nadie la iba a reprochar nada”, finalizó el penalista.

El comentario no fue compartido por José Chávarri quien expuso sus argumentos sobre el valor de la ‘Foquita’ “Jefferson Farfán representa lo que el hincha quiere a futuro, el juego de los ‘Potrillos’, no el juego que tiene ahora, que está en sus últimos años. Son esas ganas que muestran jugadores como Jefferson o André Carrillo con regates con pasión y quimba”, apuntó.