Ver a Jefferson Farfán defender la casaquilla de Club Alianza Lima ante Universitario por la Fase 2 de la Liga 1, es un sueño que parece romperse. El tema médico sigue siendo la gran limitación y una seria amenaza para la ‘Foquita’ a dos meses de haber sufrido una seria lesión en la rodilla izquierda.

Trome.pe consultó al especialista en medicina deportiva, Dr. Luis Cotillo para saber las posibilidades del regreso del jugador, después de someterse a un prolongado tratamiento de fisioterapia para recuperarse de la lesión que lo alejó de las canchas el 17 de mayo tras un partido ante Sport Boys.

“Mira yo soy trasparente y honesto, no tengo porqué engañar al Perú y decir que Jefferson Farfán va a jugar la segunda fase de la Liga 1. Eso es falso, totalmente falso. El Perú tiene que saber la verdad. Medicamente, un jugador con ese tipo de lesión para volver ‘al verde’, tiene que operarse”, dijo el exmédico de Club Sporting Cristal y Club Sport Boys.

El traumatólogo deportivo se mostró escéptico al tratamiento de terapia que el jugador ha llevado en los últimos meses. “Al no operarse ¿Qué terapia le vas a hacer? ¿Si el injerto se desprendió, cómo va a solucionar esa lesión condral? La terapia es solo para fortalecer la musculatura”, señaló.

“Lastimosamente el médico de Alianza Lima, con pena lo digo, debe ser más trasparente y decir la verdad. Con qué fines no lo hace, no lo sé. Pero el pueblo blanquiazul merece saber la verdad y no le pueden vender esa ilusión”, agregó Cotillo.

El galeno se preocupó por el futuro del jugador y reconsidere un nuevo tratamiento para su bienestar. “Por el bien de la persona y para que evite más daño, tiene que ser tratado, porque a la larga, cuando tenga 50 años va necesitar prótesis de rodilla y a eso no queremos llegar. Eso es algo que siempre les pido a mis pacientes, que tengan consideración por su cuerpo, para que eviten un daño futuro”, señaló.

“Nosotros como médicos velamos siempre por el lado humano, primero es el bienestar de la persona, pero otra gente dice: ya que juegue y no les interesa cómo está esa rodilla. Algunos intereses habrá para que piensen en hacerlo jugar. Yo como victoriano pido que no nos engañen, que no nos vendan cuentos”, añadió el especialista.

La decisión de Carlos Bustos de fichar a dos delanteros, Edgar Benítez y Aldair Rodríguez, para Club Alianza Lima, parece darle la razón a la sentencia del doctor. “Mira yo he trabajado en fútbol mucho tiempo y el técnico de Alianza Lima se está asegurando al no tener a su ficha principal busca a dos jugadores que le cubran ese puesto. Es cuestión de criterio, yo lo dije la vez pasada no lo engañen a Jefferson y no engañen al pueblo, que salga el médico y diga este: jugador no está. O que salga el jefe de terapia Carlos Yupanqui y que diga con qué terapia lo van a recuperar y exponga la fórmula, para yo aprenderla”, dijo enfático.

“El doctor Hugo Blácido y jefe de terapia, Carlos Yupanqui, tienen que dar un informe, ¿Por qué no lo hacen? Los hinchas quieren ver a su estrella jugando, pero tienen que saber el tema de fondo, porque me vende ilusión, no puede jugar un minuto. Hay cosas que yo sé y guardaré silencio por secreto profesional”, expresó el especialista.

El médico no descartó un posible escenario para que la ‘Foquita’ se vuelva a vestir de corto. “Pueden sacarlo en lista y tenerlo sentado para que piensen que el jugador está en condiciones, eso pasa en el fútbol, pero si está bien, por qué no lo hacen jugar 90 minutos”, dejó la pregunta el doctor Cotillo a sus colegas en el cuadro victoriano a la espera de una respuesta.

