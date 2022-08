Cuando hace algunas horas Jefferson Farfán ilusionaba a los hinchas de Alianza Lima con un mensaje motivador sobre su regreso, Silvio Valencia se ha encargado de pinchar el globo de la esperanza a todos los hinchas victorianos, informando que el goleador blanquiazul estaría poniendo punto final a su carrera futbolística.

“ No va más en el fútbol Jefferson Farfán , el jugador le dijo a sus amigos que no va más. Yo no sabía que ‘La Foquita’ vivía con un amigo jugador de apellido Kru en su casa que tiene, no voy a decir donde, pero justo al lado vive un amigo y puso un micrófono donde le confesó a sus amigos que no va más en el fútbol ”, dijo Silvio Valencia en su programa ‘Minuto Caliente’

“ Creo que sería lo más sano para él, para su salud. Su retorno no sé cuánto de beneficioso sería para Alianza Lima. Creo que va a tardar en agarrar ritmo, porque está en otra sintonía. Además, está el tema de su salud, porque del fútbol no va a vivir el resto su vida, pues puede hacer un esfuerzo de más y termina de perjudicarse ”, señaló Mishell Serna panelistas del programa de YouTube.

Silvio Valencia informa que Jefferson Farfán dijo a sus amigos que dejará el fútbol (Video: YouTube)

Silvio Valencia sobre Jefferson Farfán: “Ahora solo le queda operarse”

El mediático personaje vuelve a arriesgarse con esta información pese a que Jefferson Farfán sigue entrenando con Alianza Lima y el entrenador esta ala espera de su regreso. “Farfán no juega hace ocho meses, desde el 28 de noviembre. Se lo ha confesado a sus amigos que no sigue más. Yo no sabía que vivía con un amigo, ahora solo le queda operarse, porque después del fútbol sigue siendo una persona ”, expresó Valencia sobre la situación del jugador.

´Jefferson Farfán tiene un tema de soledad, pese a estar rodeado de amigos”

La situación personal de Jefferson Frafan también es un tema que tocado en el porgrama y se cofirmó un detall pcoo conocido de ‘El 10 de la Calle’. “ No quería cometer esa infidencia, pero sé que Jefferson Farfán, no quiero decir que sufre, pero está en un tema de soledad. Sabemos todos lo que tiene, casa y los lujos. Tiene amigos, pero que no están con él las veinticuatro horas. Ahora, no sabía que tenía un amigo con el que estaba conviviendo ”, señaló Carlos Panez otro de los conductores del espacio deportivo.

¿Jefferson Farfán cumplirá su contrato en Aliaza Lima?

Jefferson Farfán, por su parte, sigue entrenando con Alianza Lima, equipo con el que tiene que cumplir su contrato hasta diciembre del 2022., Pese a no jugar el goleador cobra mensualmente un sueldo cercano a los 50 mil dólares, que ha buscado ser revisado en más de una ocasión por la directiva victoriana , pero los asesores legales del jugador han impedido esta iniciativa..