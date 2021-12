Jefferson Farfán no escatima en gastos cuando se trata de contar a sus seguidores su estilo de vida. El goleador de Alianza Lima quien hizo un derroche de lujo y diversión durante sus vacaciones en Miami, pagando una verdadera fortuna a un productor de videoclip de estrellas de la música urbana como Farruko y Pitbull.

La ‘Foquita’ contrató los costosos servicios de famoso productor peruano Rubén Vagalume y su empresa Black Box Media de Miami para que haga un teaser de sus vacaciones y lo haga lucir como una verdadera celebridad, una modalidad que siguen los más reconocidos influencer en redes sociales.

“Jefferson se alucina Cristiano Ronaldo. Él quiere ser un influencer de estilo de vida, no es la primera vez que el luce las cosas que tiene y quiere lucir como un jugador exitoso de fútbol ganador, como los grandes, pero no lo es. Él se quiere vender como una estrella de la música pop o del reggaeton, pero no lo es. Se ha gastado buena plata contratando al videasta de Pitbull o de Sebastián Yatra”, contó Magaly Medina.

Magaly Medina asegura que Jefferson Farfán pagó 'capricho' de vacaciones (Video: ATV)

Vagalume a Jefferson Farfán: “Gracias por la confianza mi bro”

El ‘10 de la Calle’ posó para el lente del productor favorito de la Casa Versace en Miami y que por este tipo de trabajos llega a cobrar cifras superiores a los 80 mil dólares, debido a los equipos de alta gama, logística, estudio y días de grabación de los profesionales que confirman su staf.

Video de Jeferson Farfán habría costado una fortuna (Captura: @jefeerson_farfan_oficial)

El videoclip que dura 31 segundos y fue grabado en dos días. El goleador compartió una primera entrega, pero hay más contenido que irá publicando en sus redes sociales. Rubén Vagalume agradeció la preferencia del goleador aliancista. “Trabajando con este crack del soccer peruano Jefferson Farfán en sus vacaciones en Miami. Gracias por la confianza mi bro”, escribió el productor audiovisual.

'Foquita' apunta ser nuevo influencer de estilo de vida (Captura : @jefeerson_farfan_oficial)