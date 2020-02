Deportes







Cuto Guadalupe resentido con Jefferson Farfán: “Paolo Guerrero me invitó a su película, pero mi sobrino, no” Luis ‘Cuto’ Guadalupe revela que no se habla con la ‘Foquita’ y tuvo que pagar 18 soles para ver el ‘10 de la calle’, donde no lo nombran ni tampoco a la verdadera ‘Foca’ Farfán.