EL OTRO LADO DEL ESPEJO. Alianza Lima parece ser un abrazo constante, pero es lo contrario. Más allá de ganarle a Sport Boys y de tener actuaciones destacadas cono las Pablo Lavandeira que marcó y asistió, hay dos bandos, dos jugadores que arreglaron las cosas a golpes y un técnico de ‘adorno’. Empecemos con la famosa pelea, esa que levantó ‘polvo’ hace unos días y que dejó en claro que el cuadro íntimo es más que fiestas en su estadio o un entrenador que fue ratificado tras el desastre de la Copa Libertadores.

Todo sucedió después del partido contra Atlético Grau en Piura. Jefferson Farfán y Paolo Hurtado tenían un asunto pendiente. ¿Por qué? Hace un tiempo el ‘Caballito’ le faltó el respeto al referente en un chat grupal y cuando la ‘Foquita’ lo llamó para escuchar sus disculpas, lo mandaron a ‘volar’.

Había entonces ‘ropa tendida’ y por eso ambos ingresaron a un cuarto de la ‘Villa Íntima’ por la mañana. Mientras eso pasaba, el resto del equipo habría tenido un día libre y en oficinas se conocía de este posible ‘encontronazo’ que iba a darse entre dos jugadores de divisiones menores del equipo íntimo.

Paolo Hurtado y Jefferson Farfán se fueron a las manos en la Villa Íntima (Foto: @clubALoficial)

Afuera quedó un hombre de seguridad. De las palabras pasaron a los golpes, pero contrariamente a lo que se comentó, fue ‘Jeffry’ quien ganó de lejos la pelea y Hurtado salió tan mal parado que debió pedir auxilio al ‘Chino’ Roger porque ya era una paliza.

Jefferson Farfán fue finalmente quien ganó la pelea ante un Paolo Hurtado que debió pedir ayuda

“Que ya no me pegue más” , habrían sido las palabras del flamante fichaje ‘grone’. Tras ello, llegó el final de la gresca y luego, al parecer, cada lado de los protagonistas contó su versión, aunque en Trome te acabamos de relatar lo que en verdad sucedió en un equipo que tiene más de un problema.

Alianza Lima y la fuerte presencia de Hernán Barcos

Si bien en cada gol los aliancistas se abrazan y sonríen, la cosa está lejos de ser verdad. En el camarín hay dos bandos bien marcados. En el primero se encuentran los extranjeros, liderados por Hernán Barcos, y se les suman Hurtado, Jairo Concha y Ricardo Lagos. En el otro las cabezas son la ‘Foquita’ y Wilmer Aguirre.

Hernán Barcos y Jefferson Farfán posaron para algunas fotos, pero fue el año pasado Foto: Instagram.

Las desavenencias con el ‘Pirata’ son notorias, porque lo acusan de ‘vender humo’ con acciones solidarias y regalos. También es señalado de ser un jugador del Fondo Blanquiazul. La lleva y la trae. Además es el ‘asistente’ del DT Carlos Bustos. Hay un tema que no se ha resuelto, pero en cualquier momento se ‘salda la cuenta’.

El delantero argentino, fiel a su costumbre, tuvo una frase desafortunada y ‘mala leche’ a las espaldas de Jefferson: “No corre y me sacan a mí” . Eso ocurrió el año pasado y no hay olvido. De allí que el trato con el ‘Pirata’ no solo sea distante, sino inexistente.

Por fuera, todas son sonrisas. Esto recién comienza. Hay muchas historias internas por contar.

