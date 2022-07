La bronca entre Jefferson Farfán y Paolo Hurtado sigue dando que hablar en las esquinas, en el taxi y en la televisión también. Phillip Butters, conductor del programa ‘PBO en Willax’, se mostró decepcionado con la performance de la ‘Foquita’ en el ‘mano a mano’, tras conocerse que llevó la peor parte en el ‘culebrón’ que se desató en una ‘encerrona’ en Matute.

El excomentarista deportivo aprovechó la revisión de las portadas de los medios de comunicación del país para comentar sobre el tema que se comenta en toda La Victoria. “ A ver, me van a disculpar, pero si a mí Paolo Hurtado me mete un combo en la cara y si me doy cuenta, estaríamos en problemas. Perdón, pero Jefferson Farfán es ‘chapadazo’, pues hermano. ¿Qué es flojo? ¿Es manco? ¿Es primo de Reimond Manco ? ”, se preguntó con sorpresa.

“ Voy a decir una cosa, uno de los problemas de la rodilla de la ‘Foquita’ es que Jefferson Farfán no tiene cuerpo de futbolista, tiene cuerpo de luchador de la UFC, porque los futbolistas tienen tremendas gambas (piernas) y son flaquitos arriba. Jefferson es ‘Macuco’ , es apretado como ‘Pechito’ Farfán ”, argumentó sobre las ventajas de la ‘Foquita’ para el ‘cuerpo a cuerpo’.

Phillip Butters comentó sobre pleito entre Farfán y Hurtado (Video: PBO)

Phillip Butters sobre Jefferson Farfán: “Se me cayó”

Phillip Butters luego se mostró decepcionado por la poca calle de ‘El 10 de la Calle’. “ Ya me molesté ya. Yo le puedo soportar a Jefferson Farfán que no pase el examen médico, le pudo soportar que no meta goles, pero que sea ‘Manco’, con ese chasís, que tal decepción. En condiciones normales la ‘Foquita’ tendría que ir a trabajar a ‘Esto es Guerra ’”, expresó.

“ Si a Jefferson Farfán se le pone Paolo Hurtado al frente... O sea, le mete un ‘pollo’ y le rompe el fémur... Yo esperaba mucho más, se me cayó Farfán. Ya lo perdimos. Nicole Salinas, cinturón negro, los cachetea a los dos. No puede ser es Jefferson Manco o Reimond Farfán ”, dijo el conductor cargado de ironía.

En el inicio de su comentario también se mostró sorprendido por la permanencia de jugador en Matute luego de conocerse los pormenores de su llegada en el 2021. “Perdón, pero si la ‘Foquita’ no puede jugar y no pasa revisión médica, no entiendo cómo sigue en Alianza Lima...”, reflexionó.

Paolo Hurtado un día antes recibió bienvenida en casa de Hernán Barcos (Foto: @paolohurtado16)

Alianza Lima: ¿Cuándo vuelve a jugar por la Liga 1?

Alianza Lima espera superar todos estos problemas en busca encontrar su mejor norte este domingo cuando vuelva a escena para enfrentar a Sport Boys del Callao en el estadio de Matute, por la segunda fecha del Torneo Clausura de la Liga1, Carlos Bustos prepara el equipo con el posible debut de Paolo Hurtado y mantener el titularato de Gino Peruzzi y Cristian Benavente cuando reciba a ‘La Misilera’ desde las 3:15 p.m.