Palabra de referente. Quien mejor que Mario Rodríguez para hablar del presente de Alianza Lima. ‘Kanko’ analiza el presente su querido equipo y elogia a Jefferson Farfán. El que fuera campeón con los íntimos, también analizó lo que viene para la Selección peruana.

¿Ves campeón a Club Alianza Lima?

Tiene todas las posibilidades. Sporting Cristal es el mejor del fútbol peruano, pero esos partidos son aparte y no creo que haya un favorito. No será fácil para ninguno de los dos.

¿Cuál es el argumento de este equipo?

Somos el más grande del Perú. La gente cuando llega a Alianza Lima sabe esto y entiende que hay que pelear por el campeonato. Da un plus jugar en Alianza, pero ojo no cualquiera juega con la blanquiazul. Si eres formado en el club, es más sencillo, se te hace más fácil

¿Qué te parece Barcos?

No lo voy a descubrir, destacó donde jugó.

No te sorprende su aporte…

Es un jugador de jerarquía cayó bien, se sabía su currículum. A pesar de sus años, sabe jugar. Es vivo, tiene experiencia lo veo muy bien.

Dicen que se ganó al camarín…

No estoy dentro, pero por lo que se ve de afuera parece que maneja bien el vestuario, apoya a los jóvenes.

De Carlos Bustos qué me dices…

Me gusta el perfil bajo del profe, el equipo responde, qué más se le puede pedir.

¿Qué te parece lo de Jefferson Farfán?

Ojo que sólo está al 50%, cuidado con ese muchacho cuando llegue al 100%.

En Alianza es clave, ¿será decisivo en la selección?

No creo que esté para jugar un partido completo, pero es una opción. Ricardo Gareca sabe lo que se juega y por eso pone toda la carne en el asador. Jefferson está para media hora.

'Kanko' sueña con el campeonato blanquiazul de la mano de la 'foquita'. (Foto: FPF)

¿Crees que se llegue a recuperar?

Creo que sí. Sus objetivos son campeonar con Alianza y volver a la selección y ya consiguió el segundo. Para el equipo que juegue siempre será un plus tenerlo. Es un crack y si las lesiones lo respetan, se pasea y aquí puede jugar hasta los 50 años.

Tanto así…

Jefferson Farfán y Paolo Guerrero son jugadores de jerarquía. Junto al ‘Chorri’ son los últimos cracks del fútbol peruano. Ellos fueron figuras donde jugaron.

“ME GUSTAN MORA Y LAGOS”

¿Qué jugador te gusta de este Alianza?

Me gustan los dos laterales. Mora y el el zurdito Lagos van bien. También destaco a Concha que me parece que tiene que creérsela que él es el conductor del equipo. Si se la cree mas puede ser mejor, porque el chiquillo juega muy bien.

El equipo iba a jugar en segunda y ahora puede campeonar, ¿esperabas eso?

Como aliancista sería hermoso. El año pasado nos tocó vivir un mal momento. Se perdió en cancha y se debió ganar la vuelta en cancha, pero se dio así, y nos quedamos en primera

¿Falta un ‘Kanko’ en la volante?

Mi época ya pasó, ahora no puedo ni caminar. No me levantes el ego que luego mañana no me dan ganas de ir a trabajar.

¿Qué te parece el nombramiento de ‘Pitín’ Zegarra, César Cueto, José Velásquez y César Cueto como embajadores del club?

Recontra bien, son gente Alianza. Ya era hora que les den el lugar que se merecen. Ellos fueron diferentes. Los homenajes y reconocimientos son en vida.

LA SELECCIÓN

Se viene una fecha clave para la selección ¿Tenemos chances, cómo ves el panorama?

Complicado por los últimos resultados, hubo partidos en lo que merecimos más. Pero cuidado que este grupo demostró que cuando las cosas van mal saca la casta. Esperemos que sea así en esta ocasión.

Eres optimista…

Es que todos tienen experiencia, saben jugar con la presión, esperemos que nos vaya bien.

Como volante central que fuiste, ¿Qué te parece Tapia?

Renato en el Celta es un jugadorazo. Tiene juego aéreo, marca, recuperación, pero aquí se contagia y abusa del traslado, ahí pierde un poco. Cuando juega a dos toques es espectacular, por eso me gusta más Aquino.

Explica eso…

Aquino la hace simple y eso en el futbol de hoy es clave. Otro que destacaría es Yoshimar Yotún. No se habla mucho de él y para mí es un jugador terrible y cuando no está se nos complican las cosas.

¿Te sorprendió Lapadula?

No porque es un jugador de jerarquía.

¿Cuál de los tres partidos ves más difícil?

Los tres son complicados pero todos bonitos de jugar. Que mayor motivación que jugar un clásico con Chile, ganar en la Paz y enfrentar a la Argentina en su casa. Esta gente demostró que está hecha para las que sea, esperemos que les vaya bien y saquemos puntos.

¿Insistirías con Santamaria en la defensa?

El chico juega así siempre, espero que le sigan dando la confianza. Si no arranca, yo pondría a Zambrano que siempre que jugó respondió. Si Carlos controla lo de las expulsiones, es titular.

La última, ¿Cómo celebraras si campeona Alianza?

Soy una persona sobria, tranquila. Si ganamos destaparé unas cuantas verdes de alegría y si perdemos será por tristeza.

