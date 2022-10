La reveladora confesión que de Giuseppe Benigni sobre una supuesta relación entre Jefferson Farfán y Michelle Soifer, activó un importante despliegue de seguridad del cuadro blanquiazul para proteger a la ‘Foquita’ en el día de su cumpleaños y tenga que responder a los reporteros del programa Amor y Fuego sobre su acercamiento con la cantante.

Jefferson Farfán regresó el miércoles de Ayacucho y en el aeropuerto ‘Jorge Chávez’ fue abordado por las cámaras del programa de espectáculo y se sorprendió a ante las preguntas “ ¿Qué opinas de las palabras de la expareja de Michelle (Soifer)? ”, “ ¿Has tenido amistas con Michelle Soiffer? ”, “ ¿Te ha pedido dinero? ”, fueron las preguntas del reportero que era empujado por la seguridad de Alianza Lima.

Jefferson Farfán con una gorra de color negro y una mano en el bolsillo de su casaca trataba de evitar las preguntas del periodista que buscaba también burlar la protección de la policía al jugador para conseguir una respuesta del ‘10 de la calle’ quien guardó hermético silencio.

Jefferson Farfán esquiva preguntas sobre Michelle Soifer (video: Willax)

‘Principito’ reveló relación entre Jefferson Farfán y Michelle Soifer

El novio de Michelle Soifer dejó entrever que el jugador de Alianza Lima y la cantante tenía una relación de excesiva confianza al punto de tratar temas de dinero económico: “ Ella hablaba con él (Jefferson Farfán) mientras estaba conmigo, incluso muchas conversaciones yo veía y ella le pedía dinero ”, comentó Giuseppe Benigni a Rodrigo González.

El modelo señaló que no contó esto en su momento por temor a que no se creyera su versión y debido al cariño que s ele tiene amabas figuras. “Decidí quedarme callado porque yo sé que todo lo que diga el hombre, siempre la mujer va a tener la razón. Ella me hizo muchas cosas, pero siempre guardé silencio”, añadió el ‘Principito’.

Michelle Soifer blanqueó relación con Foquita

En medio de tanta polémica, Michelle Soifer no ocultó la relación que mantiene con el jugador de Alianza Lima y respondió a las preguntas de la prensa con serenidad “ Tenemos una amistad muy bonita ”, dijo a su salida del canal.

Cuando le preguntaron sobre el tema de dinero que habría exigido a Jefferson Farfán se mostró esquiva. “ Lo único que tengo que decir es que yo en estos momentos estoy enfocada en mi canción ‘Modo Perreo’ y nada va a opacar esto ”, dijo la exchica reality a los conductores del programa de espectáculo.Hijo de Jefferson Farfán lo troleó con divertido saludo de cumpleaños [VIDEO]

TE PUEDE INTERESAR