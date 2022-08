Jefferson Farfán está decidido a enviar todos los mensajes que apuntan a un posible regreso a la Liga 1 y todos los hinchas esperan que sea para el superclásico ante Universitario de Deportes, así también dijo esperarlo ‘Paco’ Bazán, sin embargo, el conductor de ‘El Deportivo’ en ATV apuntó este crudo comentario.

“ Jefferson Farfán vuelve a pisar una cancha de fútbol, entrena solo con su propio preparador físico en Matute, con miras entiendo a estar ¿En el clásico quizás? Está complicado, es complicado, porque entrena de manera diferenciada, solo, en un costado ”, dijo el exfutbolista y hoy comentarista.

Analizando el último video que compartió la ‘Foquita’ el arquero retirado apuntó un detalle. “Me preocupa el giro. ¿Se han dado cuenta? Es como una ligera cojera, ¿No? Es dolor, dolor cuando te enteras de toda esta lesión, que entiendo es muy complicada, porque tiene que ver con el cartílago. No hemos leído el parte médico oficial, pero ojalá agote todas las vías para volver al fútbol”, expresó el conductor.

Paco Bazán se alarmó por este detalle en video de Jefferson Farfán (Video: ATV)

‘Paco’ Bazán a ‘Foquta’: “El tiempo se le está agotando”

Acto seguido ‘Paco’ Bazán advirtió que el plazo se acorta cada vez más al jugador que no tiene actividad desde noviembre del 2021. “ El tiempo se le va agotando, porque ya hemos llegado a más de mitad de año y no ha jugado nada. Se le acaba el año y entiendo que él querrá cerrar por lo grande este 2022 ″, señaló.

Para el jugador de Universitario de Deportes lo mostrado por la ‘Foquita’ no alcanzaría para un regreso a la Liga 1. “ Ahora, él se entrena en Matute y también en casa, donde estuvo muy activo. Aquí se le ve mejor. bastante mejor esto fue colgado el fin de semana en su hogar haciendo movimientos con la pelotita. No sé si está para jugar en la Primera División, por la fricción, eso solo lo sabe el cuerpo médico de Alianza Lima y los preparadores físicos ”, apuntó según su experiencia en la profesional.

‘Pacó’ Bazán revela detalle sobre de hijo de Jefferson Farfán

En otro momento, el presentador resaltó el crecimiento de sus hijos y como algunos de ellos podría alcanzar el potencial de su padre. “ Me dicen que Jeremy, el menor de todos, juega muy bien al fútbol, me dicen que la rompe y que seguiría los caminos del padre: Adriano dejó el fútbol, pero lo retomó. Así es que, lo que se hereda no se hurta . El padre fue un crack, muy crack, fue un jugador fuerte potente, disputó campeonatos complicado en ligas complicadas. Así que los hijos deben tener la genética de un campeón. Entonces en el futuro vamos a ver la continuación de un Farfán ”, finalizó.