Jefferson Farfán empezó a vivir sus días como ex jugador de Alianza Lima, una decisión que pese a lo difícil que resulta para cualquier futbolista lo mantiene con calma, pensado en el futuro y en el ansiado partido de despedida con sus compañeros de profesión y ante los hinchas victorianos que desean agradecer a la ‘Foquita’ los títulos que le dio al cuadro blanquiazul.

“ Yo siempre quise cumplir hasta donde yo había quedado con ellos (2021 y 2022) y les dije que iba a tratar de luchar hasta donde yo pueda, ya había coordinado con los dirigentes. Quería estar más tiempo en el campo. Todo ya saben mi situación, pero por eso tome la decisión de ya... ”, explicó el goleador.

Con los ‘chimpunes colgados’ ahora La foquita desea despedirse al mejor estilo de Claudio Pizarro en una noche mágica con los hinchas victorianos. “Obvio (partido de despedida) de todas maneras. Eso lo estamos pensando qué equipos, para que nadie se moleste, va a ser complicado, pero lo estamos organizando ”, comentó Jefferson Farfán en este proyecto para junio del 2023.

Jefferson Farfán habla sobre su partido de despedida (América TV)

Jefferson Farfán: “Yo le llevaba los chimpunes a Cueva en Qatar 2022″

Para la ‘Foquita’ le quedó una tarea pendiente y esa fue poder jugar su segundo mundial con la selección peruana, un deseo que estuvo muy cerca en Qatar 2022. “ Me hubiera gustado estar en un segundo mundial, todos nos la creímos, nos comimos el caramelito. El sueño de todos era jugar un próximo mundial. No sé yo le llevaba los chimpunes a Cueva o Carrillo, ¡Qué miércoles!, pero que me subía a ese avión, me subía ”, expresó.

“No me importaba terminar en silla de ruedas”

El jugador también comentó sobre la afección que lo hizo tomar la decisión final de retirarse del fútbol. “La lesión exacta es la rodilla izquierda, se me cayó todo el cartílago, es incómodo . Mira, a mí no me costaba nada estar en Miami, en la playa de vacaciones, pero mi sueño era terminar en Alianza Lima, no me importaba terminar en silla de ruedas, si no hubiera estado en Alianza iba a Europa . Mi sueño era ese salir así del equipo de mis amores, en algún momento volveré”, señaló.

Jefferson Farfán va por Tricapeonato con Alianza LIma (Foto: Liga1)

En cuanto a la imagen que desea que los hinchas tengan de él en un futuro el delantero tuvo claro un aspecto de su carrera. “ Lo más importante es que la gente me recuerde como persona, que el grupo humano que formamos en la selección fue excelente. Ese recuerdo es el que deseo que la gente tenga de mí, nos sacamos una mochila de 36 años llegando al mundial y que algo bonito le dejamos al país ”, reflexionó.

Finalmente, sobre su futuro Jefferson Farfán descartó que abrace la carrera de entrenador fútbol. “ ¿Entrenador? Noooo. No por favor cero estrés. No, no, no ”, dijo el exjugador que tiene planificado también empezar una carrera de gestión deportiva.