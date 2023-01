Tras su retiro de las canchas, Jefferson Farfán, muchos hinchas de la ‘Foquita’ se preguntan por el futuro del jugador en este 2023. El vidente Jhan Sandoval aprovechó el inicio del año para resolver aquellas preguntas sobre el futuro laboral del jugador, tal vez en Alianza Lima, pero también hizo una advertencia sobre sobre problemas de salud para el ‘10 de la Calle’.

Tras anunciar el fin de su carrera con la casaquilla de Alianza Lima en el 2022, el tarotista anunció goleador estaría cerca de volver a trabajar, pero no vestido de corto. “ En realidad no va a ser un mal año para su imagen. Al parecer va a tener conversaciones para cerrar algunas cosas, tal vez no dentro de cancha, pero sí fuera de ella. Alguna ya debería de estar hablándose ”, comento para América TV.

Sandoval señaló que en lo económico el jugador no se verá afectado tras anunciar su el retiro. “ También pueden ser temas publicitarios, pero lo que sí le marca es seguir ganando dinero ”, afirmó el también astrologo.

¿Jefferson Farfán sufriría trastorno nervioso?

Si en lo económico, la ‘Foquita’ no pasará sobresaltos, una situación distinta es la que vivirá en lo relacionado a su salud, pero no por aquella traumática lesión en su rodilla izquierda. “ He visto, por otro lado, que van a haber situaciones con su salud, que no necesariamente van a ser malas, pero puede estar ligado mucho a trastornos digestivos o algún trastorno nervioso ”, vaticinó el vidente.

“ Como él tiene una ‘luna en Sagitario’ de nacimiento. Él es un escorpio, por eso es una persona tan resistente. Junto a este Urano es por temas nerviosos, o sea, puede haber ansiedad para él ”, agregó vidente.

Sin embargo, lo que más llamó la atención es que el jugador no pasaría por un buen estado emocional a pesar de tener una nueva labor en el fútbol. “ Hay contratos, hay cosas buenas que van a venir, que pueden ser celebradas, pero que definitivamente a él no le van a dar mucha felicidad, laboralmente hablando ”, expresó.

Conoce cuántos títulos tiene Jefferson Farfán a lo largo de su trayectoria futbolística. Foto: Archivo

¿Cómo le ira a Jefferson Farfán en el amor?

El soltero más codiciado, parece que seguirá manteniendo esta condición en este 2023. “ No está marcando un año muy estable para él, como puedes, ver ninguna carta lo indica. Estos (señala su tarot) son cortes que ha tenido, me parece que ha finalizado cosas. Va a empezar algo, se le puede ver con alguna persona, pero va a durar lo que dura un suspiro ”, comentó Jhan Sandoval.